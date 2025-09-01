Xiaomi 16: spunta la data d'uscita dei nuovi flaghsip dell'azienda con Snapdragon 8 Elite 2

In particolare, molti indizi puntano al 25 settembre come data più probabile , anticipando così di qualche settimana il debutto rispetto alla serie Xiaomi 15, che venne presentata nell'ottobre dello scorso anno. Si tratterebbe, dunque, di un'interessante scelta di mercato e di marketing, andando a posizionare la propria gamma di punta a ridosso dell'annuncio e della probabile uscita dei nuovi iPhone.

I dettagli tecnici dei prossimi Xiaomi 16

La gamma Xiaomi 16 dovrebbe includere tre modelli: il modello standard, il 16 Pro e una variante compatta, provvisoriamente chiamata 16 Pro Mini. Tutti e tre hanno già ottenuto la certificazione 3C in Cina, confermando il supporto alla ricarica rapida cablata da 100W, una caratteristica che sarà comune all'intera famiglia. Quanto ai display, le versioni base e Pro Mini dovrebbero adottare schermi da 6,3", mentre la variante Pro Max offrirà un pannello più ampio da 6,8", pensato per chi cerca un'esperienza multimediale più immersiva.

Sul fronte delle prestazioni, la serie 16 segnerà il debutto del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, conosciuto anche come Snapdragon 8 Elite 2. Questo chipset sarà presentato ufficialmente il 23 settembre, un paio di giorni prima del presunto lancio dei nuovi Xiaomi, e promette un notevole salto in avanti in termini di potenza ed efficienza.