Risparmia sulle tue prossime cuffie Sony: coupon attivo sul modello con audio Hi-Res e cancellazione del rumore

Oggi è disponibile un coupon che andrà a farti risparmiare sull'acquisto delle cuffie Sony WH-1000XM6: suono premium e design all'avanguardia.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/09/2025
Oggi, su AliExpress, in occasione della nuova tornata di sconti e promozioni attive fino al prossimo 5 settembre, è presente e disponibile un coupon dal valore di 40€ che farà calare il prezzo delle cuffie Sony WH-1000XM6 che vengono vendute al costo totale e finale d'acquisto di 368,20€. Il coupon da utilizzare è MULTI40. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link.

Le cuffie Sony WH-1000XM6 rappresentano l'evoluzione della gamma premium di Sony, pensata per chi cerca la massima qualità audio unita al comfort e alla praticità d'uso. Si tratta di un headset capace di garantire audio e design al top.

I dettagli tecnici delle cuffie

Dotate del nuovo processore di cancellazione del rumore HD QN3 e di ben 12 microfoni, offrono una tecnologia Multi Noise Sensor con ottimizzazione automatica, garantendo prestazioni eccellenti in qualsiasi ambiente. La qualità del suono è stata sviluppata in collaborazione con ingegneri vincitori di un Grammy, grazie a driver da 30 mm con supporto Hi-Res Audio, tecnologia DSEE Extreme per l'upscaling dei brani e un equalizzatore a 10 bande completamente personalizzabile.

Il design è stato migliorato per garantire un utilizzo prolungato e l'autonomia raggiunge le 30 ore di ascolto continuo. La tecnologia 360 Upmix per Cinema trasforma i contenuti stereo in un audio surround immersivo, mentre la modalità Game EQ ottimizza la chiarezza nei videogiochi.

