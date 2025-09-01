0

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è in forte sconto tramite AliExpress, vediamo i dettagli

Il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World si trova ora in promozione tramite AliExpress: la piattaforma ha tre versioni della confezione in vendita con spedizione dall'Europa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/09/2025
Se ancora non avete recuperato un Nintendo Switch 2 poiché i prezzi sono un po' troppo alti per i vostri gusti, sappiate che potete risparmiare grazie alle promozioni di AliExpress, che vende dall'Europa Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso a prezzi interessanti. La promozione è valida fino al 5 settembre e si applica usando il codice MULTI55. Ci sono tre negozi che vendono la console in sconto, a prezzo crescente. Ovviamente vi conviene verificare prima quelli meno costosi, ma sappiate che i prezzi cambiano rapidamente e che le disponibilità sono limitate, quindi controllate tutti i seguenti indirizzi per vedere qual è il migliore del momento:

Come detto, i prezzi cambiano regolarmente anche solo di pochi euro, quindi fate affidamento sulla pagina di AliExpress per vedere la cifra aggiornata rispetto al momento delle vostra visualizzazione di questa notizia.

Cosa è incluso nella confezione di Nintendo Switch 2

Tutti e tre i modelli propongono un Nintendo Switch 2 con al proprio interno una copia digitale di Mario Kart World, il recente gioco di guida di Nintendo a mappa aperta. Ovviamente trovate anche i cavi e i Joy-Con 2, come in ogni bundle di Nintendo Switch 2.

Mario Kart World ci permette di vestire ovviamente i panni di Super Mario, in percorsi colorati e di grandi dimensioni
Mario Kart World ci permette di vestire ovviamente i panni di Super Mario, in percorsi colorati e di grandi dimensioni

La promozione, come detto, ha durata limitata e i prezzi cambiano regolarmente. Consigliamo di verificare tutti gli indirizzi forniti per vedere se ci sono state variazioni e qual è la versione più conveniente al momento. In tutti i caso il codice per lo sconto è lo stesso.

