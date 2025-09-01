Il boss di Borderlands 4 elogia Nintendo Switch 2: vorrebbe portarci anche i futuri giochi di Gearbox Software

Intervistato da GamesRadar+ durante la recente Gamescom, Pitchford ha affermato che " Nintendo Switch 2 è una macchina fantastica, davvero fantastica - ne sono estremamente grato" e ritiene che sia " meno orientata all'innovazione e più alla perfezione , offrendo ciò che vogliamo e ciò che funziona davvero". Non solo potenza bruta, Pitchford ha anche elogiato il lavoro svolto da Nintendo lato software e sulla facilità di giocare online con altre persone.

Anche i futuri giochi di Gearbox gireranno su Switch 2?

"Adoro la mia Switch, e in fondo desideravo una versione più potente con giochi più recenti. Quando ho ricevuto il briefing e ho capito che 'oh, è molto più di una console più potente', ho visto che Nintendo ha investito tanto, non solo nell'hardware, ma anche nel software, rendendo più facile che mai connettersi con altre persone [...] Sta diventando davvero entusiasmante."

Come già confermato, Borderlands 4 arriverà su Nintendo Switch 2 il 3 ottobre, poche settimane dopo il debutto su PC, PS5 e Xbox previsto per il 12 settembre. Pitchford, pur evitando di sbilanciarsi su titoli futuri, ha lasciato intendere che Gearbox intende supportare la console anche oltre il lancio di questo gioco.

"Adoro Switch, e adoro la mia Switch 2," ha ribadito. "E penso che, senza mettermi nei guai parlando di cose future, posso dire che amiamo creare videogiochi, amiamo intrattenere le persone, e vogliamo essere presenti sulle piattaforme dove ci sono i giocatori che ci vogliono. Nintendo ha appena avuto il lancio di console più riuscito nella storia dei videogiochi, e non credo che rallenterà. Amo quella piattaforma e voglio portarci altri giochi, ma non è davvero il momento giusto per parlare di titoli futuri."