iPhone 17: arrivano i chip A19 e A19 Pro, ma non tutti i modelli avranno i nuovi SoC

Apple si prepara a svelare i nuovi iPhone 17 durante il keynote fissato per il 9 settembre. L'evento prevede l'introduzione di quattro modelli e due nuovi chip, A19 e A19 Pro, progettati per migliorare le prestazioni e l'efficienza rispetto ai precedenti A18 e A18 Pro. L'arrivo dei nuovi SoC, prodotti con il processo a 3 nm di ultima generazione di TSMC, è accompagnato da una certa confusione sulle configurazioni previste per ciascun modello, elementi che saranno fondamentali per chi intende valutare un aggiornamento.
Le novità non si limitano infatti ai chip: si prevede un ampliamento della memoria e differenze sostanziali tra i modelli base e le versioni più avanzate, che potrebbero influenzare l'esperienza utente e la capacità dei dispositivi di gestire carichi di lavoro intensivi. L'obiettivo di Apple sembra essere una segmentazione chiara, con ciascun modello pensato per una fascia di utilizzo specifica. Proviamo a capirci qualcosa.
I chip dei nuovi iPhone 17
Secondo le anticipazioni, il modello base dell'iPhone 17 potrebbe non essere equipaggiato con l'A19 o l'A19 Pro, mentre gli altri tre modelli dovrebbero ricevere la versione più potente del chip A-series. Questa configurazione segue una strategia già sperimentata con l'iPhone 16, quando Apple introdusse per la prima volta versioni "standard" e "Pro" del suo chip di punta.
Per gli utenti interessati al modello base, le indiscrezioni indicano che esso potrebbe arrivare con una variante dell'A18, senza il previsto incremento di RAM a 12 GB previsto invece per gli altri tre modelli. In passato, Apple aveva previsto due versioni del chip A18, differenziate dalla GPU: la variante binned disponeva di 4 core, mentre la versione standard aveva 5 core, con una conseguente riduzione delle prestazioni grafiche.
L'A19 Pro, chip di fascia alta, dovrebbe essere riservato all'iPhone 17 Pro e all'iPhone 17 Pro Max. Entrambi i modelli potrebbero beneficiare di una camera a vapore per una gestione ottimale delle temperature, consentendo prestazioni sostenute anche sotto carichi elevati, come durante sessioni di gioco o elaborazioni intensive. Un elemento sorprendente riguarda l'iPhone 17 Air, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe montare l'A19 Pro, seppur con una GPU a 5 core invece della versione a 6 core. Questa configurazione offrirebbe prestazioni superiori al modello base, pur rappresentando un leggero downgrade grafico rispetto alla versione Pro.
Restano aperti interrogativi sulla capacità dei nuovi SoC di mantenere temperature controllate all'interno di un design più sottile, come quello dell'iPhone 17 Air, soprattutto durante l'esecuzione di programmi impegnativi. L'evento di settembre sarà quindi determinante per chiarire questi dubbi e confermare le specifiche finali dei modelli. Voi che cosa vi aspettate? Intanto, comunque, Apple valuta display tandem OLED su iPhone: LG spinge, ma quando potrebbero arrivare?