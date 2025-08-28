iPhone 17: arrivano i chip A19 e A19 Pro, ma non tutti i modelli avranno i nuovi SoC

Apple si prepara a svelare i nuovi iPhone 17 durante il keynote fissato per il 9 settembre. L'evento prevede l'introduzione di quattro modelli e due nuovi chip, A19 e A19 Pro, progettati per migliorare le prestazioni e l'efficienza rispetto ai precedenti A18 e A18 Pro. L'arrivo dei nuovi SoC, prodotti con il processo a 3 nm di ultima generazione di TSMC, è accompagnato da una certa confusione sulle configurazioni previste per ciascun modello, elementi che saranno fondamentali per chi intende valutare un aggiornamento.

Le novità non si limitano infatti ai chip: si prevede un ampliamento della memoria e differenze sostanziali tra i modelli base e le versioni più avanzate, che potrebbero influenzare l'esperienza utente e la capacità dei dispositivi di gestire carichi di lavoro intensivi. L'obiettivo di Apple sembra essere una segmentazione chiara, con ciascun modello pensato per una fascia di utilizzo specifica. Proviamo a capirci qualcosa.