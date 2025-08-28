The Lonesome Guild pensa di essere Zelda, ma con un fantasma come protagonista

The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios si presenta sin da subito come un clone degli Zelda classici, quindi un gioco di ruolo d'azione con visuale dall'alto, ma come vedremo incentrato sulla gestione di un party, con un fantasmino dall'identità sconosciuta e degli animali antropomorfi come protagonisti . In realtà, all'inizio guidiamo un coniglio inventore che scappa da una nebbia mefitica che sta avvolgendo l'intero mondo, corrompendo tutto ciò che tocca. Ghost, così si chiama il fantasma, viene introdotto quasi subito. La prima sezione è molto lineare e serve a introdurci ai sistemi base del gioco, facendoci risolvere anche alcuni semplici puzzle. Qui facciamo anche la conoscenza di un altro personaggio, che ci accompagnerà per il resto dell'avventura. Almeno per la parte che abbiamo avuto modo di provare.

Inizio pacato

La prima mappa è decisamente lineare e offre pochi spunti particolari. Si affrontano dei nemici abbastanza deboli usando un sistema di combattimento fondato sul modello classico degli attacchi veloci, attacchi potenti e schivate. Con il crescere del gruppo aumenteranno anche le possibilità, in tal senso, ma i principi rimarranno sempre gli stessi.

Il tutto è davvero molto chiaro e facilmente padroneggiabile, visto che è qualcosa con cui abbiamo avuto a che fare decine, se non centinaia di volte. Comunque sia, più avanti Ghost entrerà maggiormente in gioco rivelandosi un alleato fondamentale per eseguire attacchi devastanti. Intanto ne approfittiamo per prendere confidenza con i controlli, superando quelle che, a conti fatti, si rivelano essere delle prove di tempismo, in cui i nemici mostrano chiaramente quando e dove attaccheranno. Come accennato, anche i puzzle iniziali non ci hanno dato molti problemi, visto che sono composti da leve da tirare e massi da spostare, con delle soluzioni davvero lineari.

Il party intorno a un falò

Giusto far notare che non stiamo connotando la cosa in negativo, visto che siamo nella fase iniziale. Le cose, infatti, migliorano moltissimo dalla seconda area in poi, un grosso castello abbandonato, dove subentrano puzzle basati sulla ricerca di combinazioni, dove la mappa si fa più labirintica e dove ci sono più segreti da scoprire, anche meglio nascosti. I nemici stessi si fanno più grossi e resistenti, tanto da costringerci a utilizzare tattiche leggermente diverse per essere sconfitti. Insomma, c'è un crescendo mica male, sperando che sia mantenuto per l'intero gioco.