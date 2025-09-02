La camera a vapore di iPhone 17 Pro Max si mostra in un leak

Continuano a trapelare leak e indiscrezioni sui nuovi iPhone 17. Stavolta è il turno dell'inedita camera a vapore dei modelli iPhone 17 Pro Max, ma ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Vediamo quindi qualche dettaglio in merito.

Le immagini

In attesa dell'evento ufficiale Awe Dropping, che si terrà il 9 settembre e mostrerà i nuovi modelli dell'azienda di Cupertino, emergono nuove indiscrezioni. Su X è stata pubblicata un'immagine legata alla camera a vapore dei modelli iPhone 17 Pro Max. Se dapprima Apple si limitava a materiali come la grafite, essendo più economica per quanto concerne i sistemi di dissipazione del calore, stavolta la camera a vapore potrebbe essere molto più efficiente, nonché una delle punte di diamante del nuovo modello.

Ovviamente non sappiamo se sia riservata al modello Pro Max o se arrivi anche sul Pro, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. In ogni caso, la camera a vapore ha dimensioni non indifferenti e potrebbe coprire anche i chip di memoria circostanti, oltre al SoC A19 Pro. Ricordiamo anche che gli ultimi modelli Pro (gli iPhone 15 in particolare) sono stati criticati per avere diversi problemi di surriscaldamento. La situazione potrebbe nettamente cambiare con questa novità, considerando anche l'ipotetico ritorno della scocca in alluminio rispetto al titanio.