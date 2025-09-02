Annunciato Akiba Lost, un gioco interamente live-action per PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC

InzanagiGames, in collaborazione con Nippon Television Network Corporation e Nippon Televevision AX-ON, ha annunciato Akiba Lost , un'avventura realizzata "interamente in live-action" , ovvero con riprese e attori reali. Sarà disponibile durante il corso del 2026 su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC con localizzazione al momento confermata in inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato.

I primi dettagli

Dai primi dettagli offerti apprendiamo che Akiba Lost offrirà circa 20 ore di gameplay per arrivare ai titoli di coda e si parla di una grossa produzione in FMV (Full motion video) realizzata tramite 100.000 scatti e oltre 20 ore di filmati registrati con attori reali.

Il titolo segue le vicende del protagonista Daiki Shinjo (interpretato da Hiromitsu Kitayama), sviluppatore di videogiochi e un tempo considerato un "genio creativo", che annuncia Akiba Lost, un gioco basato sull'"Akiba's Spirited Away", un caso irrisolto di tredici anni prima in cui sei ragazze scomparvero misteriosamente nel quartiere di Akihabara, a Tokyo.

Nel cast ci sono sua sorella Aoi (barista in un maid café), l'idol underground Kokone Nagato, la giornalista gastronomica Moe Kurosu, la sacerdotessa Chihiro Jimbo, la cosplayer Wakana Yusa e la streamer Yukimi Kurahashi, tutte figure iconiche della subcultura di Akihabara. Tuttavia, la storia che dovevano interpretare comincia a confondersi con la realtà, a partire da una telefonata minacciosa e la scomparsa improvvisa di Aoi.

Il protagonista di Akiba Lost, Daiki Shinjo

In Akiba Lost i giocatori cambieranno prospettiva (come una sorta di "zapping") tra il protagonista Shinjo e i sei personaggi femminili per scoprire la verità dietro la storia, dando vita a un gioco di suspense descritto come "multi-angolare". Si parla di finali multipli, con le scelte del giocatore che avranno un impatto diretto sullo svolgersi delle vicende.

A parte un paio di immagini del protagonista Shinji, non sono stati svelati altri dettagli su Akiba Lost. Non dovremo attendere a lungo per saperne di più: il gioco sarà presente al Tokyo Game Show 2025 del 25 - 28 settembre. Inoltre, sul sito ufficiale è presente un countdown che rimanda alle 18:00 italiane di venerdì 5 settembre, al termine del quale probabilmente verranno svelate ulteriori informazioni sul titolo e il cast.