Cyberpunk: Edgerunners 2 si mostra in un nuovo trailer in italiano in vista dell’imminente debutto su Netflix

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer doppiato in italiano di Cyberpunk: Edgerunners 2, la seconda serie animata ambientata nell'universo di Cyberpunk 2077, in arrivo il 20 ottobre 2026 con una stagione composta da 10 episodi, disponibili tutti fin da subito.
Il filmato introduce parte del nuovo cast di protagonisti, tra cui Weak, D, Roman Carax e Talia Yang, in un mix di sequenze solo apparentemente convulso, che non delinea una sinossi chiara ma riesce comunque a fissare con precisione toni e atmosfere della nuova storia ambientata tra le strade di Night City.
I dettagli della nuova stagione
Cyberpunk: Edgerunners 2 racconta una vicenda completamente indipendente rispetto alla prima stagione, incentrata sulla tragica parabola di David Martinez. La nuova serie propone una trama cruda e autentica di redenzione e vendetta, mantenendo la stessa ambientazione, la metropoli di Night City, e i temi cardine del franchise: cyberware, violenza sistemica, potere corporativo e la lotta per conservare la propria umanità.
Alla guida del progetto troviamo il regista Kai Ikarashi (Edgerunners, SSSS.Gridman), che subentra a Hiroyuki Imaishi, affiancato dal character designer Kanno Ichigo (Edgerunners, Promare) e dalle menti creative dietro la storia della prima stagione: il vincitore del Premio Hugo Bartosz Sztybor e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare).
La serie intreccia quattro archi narrativi ambientati nella Night City del 2077, ognuno dedicato a un protagonista completamente nuovo. Questi percorsi si incrociano in una storia che parla di redenzione, ossessione e violenza, con toni potenzialmente ancora più cupi e brutali rispetto alla prima stagione.
Tra i personaggi principali, mostrati anche nel trailer, c'è Weak "King" Kingsley, un tempo leggenda degli edgerunner e ora costretto a vivere senza cyberware, alla ricerca di un nuovo scopo in una città che non perdona la debolezza. C'è D, un netrunner nomade consumato dalla vendetta, determinato a trovare l'assassino del suo clan, gli Snake Nation, e pronto a spingersi oltre ogni limite pur di riuscirci.
A loro si affianca Roman Carax, un giovane cinefilo ossessionato dal documentare la verità delle strade di Night City: gira con una videocamera VHS e registra tutto, convinto che solo mostrando l'orrore si possa capire davvero la città. Infine c'è Talia Yang, una ragazza cresciuta nelle torri corporative e fuggita per unirsi ai Maelstrom, divisa tra la sua identità e la necessità di sopravvivere in un ambiente che la trasforma ogni giorno.