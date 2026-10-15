Cyberpunk: Edgerunners 2 si mostra in un nuovo trailer in italiano in vista dell’imminente debutto su Netflix

Il filmato introduce parte del nuovo cast di protagonisti, tra cui Weak, D, Roman Carax e Talia Yang, in un mix di sequenze solo apparentemente convulso, che non delinea una sinossi chiara ma riesce comunque a fissare con precisione toni e atmosfere della nuova storia ambientata tra le strade di Night City.

I dettagli della nuova stagione

Cyberpunk: Edgerunners 2 racconta una vicenda completamente indipendente rispetto alla prima stagione, incentrata sulla tragica parabola di David Martinez. La nuova serie propone una trama cruda e autentica di redenzione e vendetta, mantenendo la stessa ambientazione, la metropoli di Night City, e i temi cardine del franchise: cyberware, violenza sistemica, potere corporativo e la lotta per conservare la propria umanità.

Alla guida del progetto troviamo il regista Kai Ikarashi (Edgerunners, SSSS.Gridman), che subentra a Hiroyuki Imaishi, affiancato dal character designer Kanno Ichigo (Edgerunners, Promare) e dalle menti creative dietro la storia della prima stagione: il vincitore del Premio Hugo Bartosz Sztybor e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare).

La serie intreccia quattro archi narrativi ambientati nella Night City del 2077, ognuno dedicato a un protagonista completamente nuovo. Questi percorsi si incrociano in una storia che parla di redenzione, ossessione e violenza, con toni potenzialmente ancora più cupi e brutali rispetto alla prima stagione.

Tra i personaggi principali, mostrati anche nel trailer, c'è Weak "King" Kingsley, un tempo leggenda degli edgerunner e ora costretto a vivere senza cyberware, alla ricerca di un nuovo scopo in una città che non perdona la debolezza. C'è D, un netrunner nomade consumato dalla vendetta, determinato a trovare l'assassino del suo clan, gli Snake Nation, e pronto a spingersi oltre ogni limite pur di riuscirci.

A loro si affianca Roman Carax, un giovane cinefilo ossessionato dal documentare la verità delle strade di Night City: gira con una videocamera VHS e registra tutto, convinto che solo mostrando l'orrore si possa capire davvero la città. Infine c'è Talia Yang, una ragazza cresciuta nelle torri corporative e fuggita per unirsi ai Maelstrom, divisa tra la sua identità e la necessità di sopravvivere in un ambiente che la trasforma ogni giorno.