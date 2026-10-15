Nothing punta sugli occhiali smart e prepara due modelli dalle funzioni diverse

Nothing starebbe preparando due modelli di occhiali smart, in arrivo nel 2027 secondo le indiscrezioni. Uno dei due integrerebbe una fotocamera e ChatGPT.

Non è esattamente una novità che Nothing abbia intenzione di puntare su dispositivi diversi dai classici smartphone. Alcune indiscrezioni sostenevano infatti che l'azienda volesse presentare i suoi primi occhiali smart nel 2027. Ora, nuove informazioni riportano che Nothing starebbe preparando due modelli specifici, ciascuno con funzionalità diverse in base alle esigenze dell'utente.

Non solo smartphone Secondo quanto riportato dall'informatore Roland Quandt su Bluesky, Nothing starebbe preparando due modelli di occhiali smart. Il primo non dovrebbe essere dotato di fotocamera, ma dovrebbe consentire la riproduzione audio, l'accesso all'assistente vocale del proprio smartphone, lenti fotocromatiche in grado di scurirsi automaticamente in condizioni di luce intensa e funzionalità dedicate alle chiamate. Il secondo modello dovrebbe invece offrire un'esperienza ancora più completa, dato che dovrebbe introdurre una fotocamera, la funzione di traduzione e ChatGPT. Si parla anche di ulteriori funzionalità, per ora non specificate, che dovrebbero offrire un'esperienza d'uso ancora più ricca. Resta da capire in che modo Nothing intenda gestire la privacy e garantire la sicurezza degli utenti, considerando i potenziali rischi legati alla presenza di una fotocamera. In passato, infatti, si sono verificati casi di persone riprese di nascosto con occhiali di questo tipo. Per questo sarà importante capire se Nothing introdurrà un LED o altri sistemi in grado di segnalare chiaramente quando è in corso una registrazione. Basti pensare che Meta ha recentemente annunciato i nuovi Ray-Ban Audio, occhiali smart privi di fotocamera.