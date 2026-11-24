Jakub Pachocki, responsabile scientifico di OpenAI, propone che vengano imposti dei limiti di velocità condivisi ai laboratori che sviluppano modelli di IA avanzati. L'obiettivo è evitare che le capacità dei modelli progrediscano più rapidamente dei sistemi di monitoraggio e sicurezza, con possibili conseguenze rischiose, soprattutto qualora finissero nelle mani sbagliate. A tal proposito, Pachocki ha suggerito di utilizzare una metrica matematica chiamata "perplexity" (più precisamente, log-perplexity), per misurare i progressi dell'IA e contribuire a definire standard di sicurezza comuni, affiancando gli attuali test sulle capacità.
Come funziona la metrica perplexity
Come vi abbiamo anticipato in apertura, Jakub Pachocki vorrebbe che i laboratori di IA concorrenti concordassero un limite di velocità condiviso, affinché le capacità dei modelli non progrediscano più rapidamente degli strumenti utilizzati per monitorarli e verificarne la sicurezza. La metrica matematica proposta per misurare i progressi dell'intelligenza artificiale si chiama "perplexity", ovviamente da non confondere con l'omonimo chatbot. Più precisamente, si tratta della log-perplexity, una misura che indica quanto accuratamente un modello linguistico riesca a prevedere la parola o il token successivo. Valori più bassi indicano previsioni migliori e, in generale, prestazioni più elevate.
Per fare un esempio concreto, il valore passa da circa 0,99 per GPT-3.5 a 0,91 per GPT-4. Successivamente, OpenAI ha raggiunto circa 0,83 con GPT-5.6 Sol e 0,76 con GPT-6.2 Astra. Secondo quanto spiegato da Pachocki, sotto la soglia di 0,8 sono emerse capacità trasformative in ambiti come la cybersecurity e la matematica.
Intorno a 0,76, in particolare, i modelli hanno iniziato a produrre risultati straordinari nella risoluzione di problemi matematici aperti, compresi quelli legati ai Millennium Prize. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, è favorevole all'iniziativa e ha definito il post di Pachocki "la cosa più importante che la sua azienda abbia pubblicato" da diverso tempo.
Quali sono le preoccupazioni
Superare determinate soglie in tempi troppo rapidi potrebbe rendere i modelli potenzialmente più rischiosi e capaci di eludere gli attuali controlli di sicurezza. Il piano di Pachocki prevede che gli sviluppatori concordino una soglia prestabilita di log-perplexity da non superare, almeno fino a quando gli strumenti di monitoraggio non saranno sufficientemente migliorati. Secondo le previsioni del ricercatore, già nel 2027 l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire ad accelerare autonomamente la ricerca sul pre-addestramento, portando a una rapida successione di progressi fondamentali.
Pachocki ipotizza inoltre che, raggiungendo valori di log-perplexity compresi tra 0,68 e 0,70, potrebbero emergere capacità trasformative ancora difficili da prevedere. Il rischio è che i sistemi di monitoraggio e sicurezza non riescano a tenere il passo con un'evoluzione così rapida. Ricordiamo che già Dario Amodei, CEO di Anthropic, aveva esortato le aziende del settore ad adottare standard di sicurezza comuni e a concordare limiti allo sviluppo incontrollato dell'IA.
In ogni caso, questi punteggi non sono direttamente confrontabili tra aziende diverse, perché i laboratori utilizzano dataset di valutazione e dati di addestramento differenti. Per ora non sappiamo se e come la proposta di Pachocki verrà accolta dagli altri sviluppatori, ma vi aggiorneremo in caso di novità.