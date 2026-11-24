Jakub Pachocki, responsabile scientifico di OpenAI, propone che vengano imposti dei limiti di velocità condivisi ai laboratori che sviluppano modelli di IA avanzati. L'obiettivo è evitare che le capacità dei modelli progrediscano più rapidamente dei sistemi di monitoraggio e sicurezza, con possibili conseguenze rischiose, soprattutto qualora finissero nelle mani sbagliate. A tal proposito, Pachocki ha suggerito di utilizzare una metrica matematica chiamata "perplexity" (più precisamente, log-perplexity), per misurare i progressi dell'IA e contribuire a definire standard di sicurezza comuni, affiancando gli attuali test sulle capacità.

Come funziona la metrica perplexity Come vi abbiamo anticipato in apertura, Jakub Pachocki vorrebbe che i laboratori di IA concorrenti concordassero un limite di velocità condiviso, affinché le capacità dei modelli non progrediscano più rapidamente degli strumenti utilizzati per monitorarli e verificarne la sicurezza. La metrica matematica proposta per misurare i progressi dell'intelligenza artificiale si chiama "perplexity", ovviamente da non confondere con l'omonimo chatbot. Più precisamente, si tratta della log-perplexity, una misura che indica quanto accuratamente un modello linguistico riesca a prevedere la parola o il token successivo. Valori più bassi indicano previsioni migliori e, in generale, prestazioni più elevate. Per fare un esempio concreto, il valore passa da circa 0,99 per GPT-3.5 a 0,91 per GPT-4. Successivamente, OpenAI ha raggiunto circa 0,83 con GPT-5.6 Sol e 0,76 con GPT-6.2 Astra. Secondo quanto spiegato da Pachocki, sotto la soglia di 0,8 sono emerse capacità trasformative in ambiti come la cybersecurity e la matematica. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Intorno a 0,76, in particolare, i modelli hanno iniziato a produrre risultati straordinari nella risoluzione di problemi matematici aperti, compresi quelli legati ai Millennium Prize. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, è favorevole all'iniziativa e ha definito il post di Pachocki "la cosa più importante che la sua azienda abbia pubblicato" da diverso tempo.