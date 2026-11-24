Atari ha deciso di festeggiare il suo 55° anniversario con una versione in edizione limitata della GameStation Go , la console portatile lanciata nell'ottobre 2025, in nuova variante dorata. Arriva con un controller dello stesso colore e una custodia da trasporto dallo stile classico. La console include oltre 200 giochi retrò preinstallati.

Oggetto esclusivo

La distribuzione è però ristretta. Il modello Gold è un'esclusiva della catena statunitense Costco e deve essere ordinato direttamente dal sito del rivenditore. Quindi pare essere un oggetto destinato soprattutto al mercato del collezionismo. Per fare l'acquisto è necessario avere un account da socio: senza, non solo non si può completare l'acquisto, ma non è nemmeno possibile vedere il prezzo. Secondo quanto riferito, il costo dovrebbe essere di 199,99 dollari.

La GameStation GO non è proprio l'oggetto più iconico tra quelli prodotti da Atari, ma consente comunque di accedere al vasto catalogo di giochi della compagnia a un prezzo relativamente contenuto, anche se ci sono altri modi per farlo, coma la raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration. Comunque sia, oltre ai 200 giochi classici Atari e arcade integrati, le caratteristiche ufficiali della Gamestation GO parlano di un "vivace display da 7 pollici", attacco HDMI per giocare sul televisore, funzione SmartGlow per illuminare i comandi di ogni gioco, di un Gamepad wireless con portata di 9 metri, di batterie ricaricabili che garantiscono tante ore di gioco e di una custodia protettiva da viaggio inclusa.

I giochi inclusi sono presi dal vasto catalogo della compagnia, che comprende opere per retro console come Atari 2600, 5200, 7800, altri provenienti dalle sale giochi, altri ancora dei rifacimenti moderni di titoli del passato, come la serie Atari Recharged. Tra i giochi citiamo Air Raiders, International Soccer, Sea Battle, Space Attack, Super Challenge Baseball e Super Challenge Football, Asteroids, Missile Command, Tempest, Warlords e Breakout, oltre a Centipede, Millipede e PAC-Man.