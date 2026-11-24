Ora fate attenzione , perché stiamo per svelarvi dove trovare l'easter egg. Se non volete saperlo, non leggete oltre e non guardate il video.

Tra i molti segreti nascosti nell'enorme mappa di GTA 6 , ne è emerso uno dedicato nientemeno che a Super Mario Bros. . Interessante, visto che il gioco non è disponibile sulle console di Nintendo. Del resto, parliamo di una serie talmente iconica, che trascende ogni discorso commerciale. Comunque sia, si trova in una zona boscosa e, una volta attivato, regala al giocatore due cappelli ispirati a Mario e Luigi .

Dove si ottengono i cappelli

La scoperta è stata fatta dal content creator TheGamingRevolution, che ha individuato l'easter egg vicino alle rovine della miniera d'oro MacAlister, nella contea di Lummox. Su una delle rovine è nascosto un blocco trasparente. Per attivarlo bisogna arrampicarsi e poi saltare da sotto il blocco: l'impatto lo fa esplodere in una nuvola di fumo e fa scattare la ricompensa. Non c'è nemmeno da specificare quale sia il richiamo di questa azione.

Il premio è composto da due cappell da baseball: uno con la "J" e uno con la "L", riferiti chiaramente a Jason e Lucia, i due protagonisti del gioco, in un chiaro richiamo a Mario e Luigi. Lo stesso TheGamingRevolution descrive così il procedimento per ottenerli: "Dirigetevi verso le rovine della miniera d'oro MacAlister per trovare il blocco traslucido nascosto che fluttua sopra il torrente. Saltando sotto il blocco e colpendolo si attiva il premio segreto parte dell'easter egg, ossia il berretto da baseball "J" e il berretto da baseball "L" per Jason e Lucia (un riferimento a Mario e Luigi)". Più chiaro di così.

Ormai GTA 6 è disponibile da qualche giorno (dal 19 novembre, se ve lo siete perso) e in tanti stanno battendo la mappa palmo a palmo in cerca di segreti ed easter egg. Questo di Super Mario pare essere il primo riferimento a tema retrogaming trovato finora, anche se è probabile che ce ne siano altri.

Facile immaginare che i milioni di giocatori che hanno acquistato il gioco non faticheranno a scoprirli tutti.