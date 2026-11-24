Nel corso dello straordinario weekend di debutto del titolo Rockstar Games, l'applicazione unificata di Call of Duty, che racchiude al suo interno Warzone, Black Ops 7 e Modern Warfare 4, ha registrato un crollo del 42% su tutte le piattaforme . In termini numerici, il bacino complessivo di utenti attivi giornalieri è sceso dai 7,6 milioni precedenti al lancio fino a 4,4 milioni. Data la forte sovrapposizione tra il pubblico di Grand Theft Auto e quello dello sparatutto di casa Activision, una flessione era ampiamente prevedibile, ma perdere quasi metà dell'utenza in un colpo solo rende bene l'idea della portata storica dell'evento GTA 6.

Secondo un nuovo report pubblicato da Alinea Analytics, l'uscita di GTA 6 ha avuto un impatto immediato e pesantissimo su Call of Duty , facendogli perdere più del 40% della propria base di giocatori nel giro di pochissimi giorni.

L'ottimismo di Activision alla prova dei fatti

I dati fotografiati nell'immediato sembrano smentire, almeno nel breve periodo, le previsioni ottimistiche formulate solo qualche settimana fa dai vertici del publisher. All'inizio di questo autunno, infatti, il Chief Marketing Officer di Activision Tyler Bahl aveva dichiarato di ritenere che GTA 6 avrebbe finito per giovare anche a Call of Duty, convinto che l'epopea criminale open-world avrebbe catalizzato l'attenzione generale sull'intero settore videoludico.

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Secondo la teoria di Bahl, molti giocatori stanno acquistando nuove console o rispolverando quelle vecchie proprio per giocare al nuovo capitolo di Rockstar e, una volta terminata l'avventura a Leonida, finirebbero naturalmente per rivolgere il proprio interesse verso altri titoli. Resta ancora da vedere se tra questi ci sarà effettivamente Call of Duty: al momento lo sparatutto sta subendo soltanto il contraccolpo diretto dell'uscita, e per quanto sia probabile una risalita dei numeri nelle prossime settimane, sarà interessante capire quanti giocatori torneranno davvero sui campi di battaglia.