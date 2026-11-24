Games in Italy , l'evento Steam che riunisce e promuove il lavoro degli sviluppatori italiani, è arrivato alla sesta edizione, con oltre 800 giochi e DLC firmati da studi del nostro Paese, acquistabili sulla piattaforma di Valve. Insomma, l'industria dei videogiochi italiana esiste e produce molto, basta seguirla. L'iniziativa è promossa da IIDEA, l'associazione italiana dell'industria videoludica, con l'obiettivo di aumentare la visibilità internazionale del settore.

Una produzione ampia e varia

La pagina dell'evento mostra una produzione molto varia, che spazia da avventure narrative, action, strategici, horror, giochi di guida e molto altro ancora. Un panorama che, secondo gli organizzatori, continua a distinguersi per mondi originali, idee audaci e storie capaci di restare impresse.

La pagina dell'evento su Steam

Nella pagina vengono messi in evidenza i giochi degli Italian Video Game Awards, manifestazione che premia il meglio dello sviluppo nazionale. Quest'anno The Lonesome Guild si è aggiudicato sia il riconoscimento come miglior gioco italiano sia il Community Spotlight. Dino Path Trail ha conquistato il premio come miglior esordio, mentre Bye Sweet Carole è stato premiato per la componente artistica e per quella sonora. Li trovate tutti nell'evento di Steam.

Games in Italy è legato anche alla Milan Games Week & Cartoomics, in programma dal 27 al 29 novembre a Fiera Milano Rho. Il Central Stage ospiterà una serie di incontri sul dietro le quinte di alcuni progetti di primo livello: Rayman Legends Retold, Remothered: Red Nun's Legacy, Lofsöng ed Encryption. Lo stesso palco sarà anche il luogo in cui approfondire lo stato della scena italiana. Chi preferisce scoprire titoli meno noti potrà invece scendere nell'Indie Dungeon, l'area che propone una selezione di videogiochi indie italiani da provare direttamente, con la possibilità di individuare il prossimo gioco da seguire. Lo spazio si trova al Padiglione 22, dove sarà presente anche l'organizzazione di Games in Italy.