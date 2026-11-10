Steam Deck introduce i dati sul frame rate medio dei giochi

Valve ha introdotto una nuova funzionalità dedicata agli utenti di Steam Deck, che permette di consultare il frame rate medio raggiunto dai diversi giochi sull'ibrido tra un PC e una console portatile. I dati sono disponibili nelle pagine dei prodotti sul negozio di Steam, all'interno della sezione dedicata alla compatibilità con Steam Deck, selezionando la voce "Ulteriori informazioni". La stessa funzione è accessibile anche dalla Libreria di Steam attraverso la versione beta del client.
Da dove arrivano i dati
Le informazioni vengono ricavate dai dati anonimi condivisi dai giocatori che hanno scelto di partecipare alla raccolta. Al momento del lancio, Valve segnala che sono già disponibili statistiche relative a migliaia di giochi, con un numero destinato ad aumentare progressivamente. La raccolta riguarda tutti i titoli sottoposti al programma di compatibilità della piattaforma, indipendentemente dalla classificazione ricevuta: Verificato, Giocabile o Non supportato.
Oltre alla media degli FPS, Valve ha introdotto un istogramma espandibile che mostra la distribuzione dei campioni raccolti per ciascun intervallo di frame rate. Questa rappresentazione permette di capire meglio come si comporta un gioco durante le sessioni effettive, evidenziando anche eventuali cali di prestazioni, scatti e rallentamenti attraverso le colonne corrispondenti ai valori più bassi.
La novità nasce dalla consapevolezza che le attuali certificazioni di compatibilità non sempre rispecchiano le preferenze individuali. Un gioco classificato come Non supportato potrebbe comunque risultare accettabile per alcuni utenti, mentre un titolo Verificato potrebbe non garantire le prestazioni desiderate da chi cerca un'esperienza particolarmente fluida.
Valve precisa che i dati vengono filtrati per includere soltanto i dispositivi che utilizzano il limite di frame rate predefinito: 90 FPS per Steam Deck OLED e 60 FPS per il modello LCD. Non vengono invece considerate le impostazioni grafiche personalizzate a livello dei singoli giochi. Inoltre, le statistiche vengono mostrate soltanto quando è stata raggiunta una soglia minima di campioni, così da evitare risultati equivoci.
Dubbi
La società ha anche spiegato che la visualizzazione di valori apparentemente distanti, come 90 e 45 FPS, può dipendere dalla sincronizzazione verticale. Quando un gioco non riesce a mantenere la frequenza di aggiornamento dello schermo, il sistema può sincronizzare il rendering alternando i due valori per evitare il tearing dell'immagine.
Infine, Valve considera questa iniziativa un primo passo verso l'estensione delle statistiche ad altri dispositivi. Per questo motivo, nella versione beta del client desktop di Steam è già possibile scegliere di condividere dati anonimi sul frame rate, una possibilità che verrà successivamente estesa a tutti gli utenti.