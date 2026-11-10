Steam Deck introduce i dati sul frame rate medio dei giochi

Valve ha introdotto una nuova funzionalità dedicata agli utenti di Steam Deck, che permette di consultare il frame rate medio raggiunto dai diversi giochi sull'ibrido tra un PC e una console portatile. I dati sono disponibili nelle pagine dei prodotti sul negozio di Steam, all'interno della sezione dedicata alla compatibilità con Steam Deck, selezionando la voce "Ulteriori informazioni". La stessa funzione è accessibile anche dalla Libreria di Steam attraverso la versione beta del client.