Sono aperte le candidature per i Premi di Steam 2026 , o Steam Awards che dir si voglia, che quest'anno coincidono con il decimo anniversario dell'iniziativa. Gli utenti possono votare i propri giochi preferiti dell'anno fino al 30 novembre alle 19:00, ora italiana, scegliendo tra diverse categorie. Il tema dell'anniversario è sottolineato anche da un video, che illustra più nel dettaglio le modalità con cui Valve ha scelto di festeggiare.

Le novità

Tra le novità c'è il ritorno di tre categorie dal sapore nostalgico, ispirate a quelle delle edizioni passate: "Ancora cinque minuti", "Impossibile da descrivere" e "Il mio nuovo lavoro". La prima è pensata per i titoli che spingono a prolungare le sessioni di gioco, con la tentazione di fare un ultimo turno o raggiungere il checkpoint successivo fino a ritrovarsi alle tre del mattino. La seconda raccoglie le produzioni difficili da inquadrare, che ampliano un genere esistente, ne mescolano più d'uno in modo inedito o inventano formule per cui non esiste ancora un nome. La terza riguarda le simulazioni di mestieri quotidiani, dalla gestione di un negozio al taglio dell'erba, attività che nella vita reale difficilmente risulterebbero divertenti.

Accanto a queste, restano le categorie classiche. I premi Gioco dell'anno e Gioco VR dell'anno sono autoesplicativi, Atto d'amore va a quei titoli usciti da tempo ma ancora curati dagli sviluppatori con nuovi contenuti, "proprio come dei bravi genitori". Non mancano il Miglior gioco per dispositivi portatili, il Meglio in compagnia, il Miglior stile grafico, la Miglior colonna sonora, il Miglior gioco dalla trama profonda e il Meritato relax, dedicato a esperienze scorrevoli capaci di far dimenticare le preoccupazioni. Spicca anche il premio Miglior gioco in cui fai pena, riservato ai titoli che premiano la tenacia ed è definito "il gioco più difficile che abbiamo mai amato".

Un'altra novità riguarda la categoria Hall of fame, che compare all'apertura delle votazioni. Permetterà di scegliere fra i vincitori passati del premio Gioco dell'anno, chiamati a contendersi il titolo di miglior gioco degli ultimi dieci anni. Il calendario prevede la chiusura delle candidature il 30 novembre. I candidati ufficiali saranno svelati all'apertura delle votazioni, in concomitanza con l'inizio dei Saldi invernali di Steam, il 17 dicembre. Chi partecipa può anche condividere le proprie nomine e far salire di livello la medaglia del Comitato di nomina 2026. Se vi interessa, potete votare dalla pagina degli Awards. Per tutte le categorie saranno elencati i giochi collegati che avete giocato durante l'anno e quelli consigliati. Volendo, potete anche scegliere di saltare una categoria, nel caso in cui non ve la sentiate di fare nomine. Steam valuterà comunque la vostra preferenza come espressa, conteggiandola nel totale.