SteamOS 3.9.6 arriva su Steam Deck in beta e risolve i problemi con i monitor a 240 Hz

Valve ha pubblicato SteamOS 3.9.6 sui canali Beta e Preview, introducendo una serie di correzioni rivolte soprattutto alla gestione dei fotogrammi e alla compatibilità con diversi display. L'aggiornamento, datato 12 novembre 2026, interviene sul frame pacing sia con monitor a frequenza variabile (VRR) sia con quelli a refresh rate fisso. L'obiettivo è rendere più regolare la distribuzione dei fotogrammi quando si utilizza il limitatore integrato nel sistema operativo.

Corretto un problema con il limite degli FPS

Una delle anomalie risolte riguarda i giochi con un limite agli FPS impostato dall'utente. In alcune condizioni, il frame limiter di SteamOS poteva produrre un risultato inferiore a quello previsto, anche quando il gioco generava un numero di fotogrammi multiplo del limite selezionato. Valve cita un esempio specifico: un titolo impostato per funzionare a 30 FPS poteva scendere a 24 FPS quando il limitatore di SteamOS era configurato a 60 FPS su uno schermo a 120 Hz. SteamOS 3.9.6 corregge questo comportamento, migliorando la sincronizzazione tra frequenza del display e numero di fotogrammi generati. L'intervento riguarda sia le configurazioni con VRR sia quelle prive di questa tecnologia.

L'aggiornamento interviene anche sulla gestione dei contenuti HDR. Su alcuni display privi di un'ampia gamma cromatica, i contenuti SDR visualizzati attraverso un'uscita HDR10 potevano apparire eccessivamente saturi. La nuova versione corregge la resa dei colori in queste condizioni.

Valve ha inoltre risolto un problema di schermata verde durante l'utilizzo di Steam Remote Play con GPU NVIDIA e un bug che provocava schermate nere in alcuni giochi realizzati con RPG Maker e basati su Fullscreen++, tra cui Waste Walkers.

Non mancano correzioni più specifiche. È stato risolto il blocco del clic sinistro che poteva verificarsi dopo un tocco con due dita sul touchscreen, mentre in modalità Desktop torna a funzionare la possibilità di aggiungere script a Steam attraverso la voce "Add to Steam". Sistemati anche alcuni problemi con le librerie LD_PRELOAD, oltre a diversi crash rari ed errori di memoria durante lo spegnimento o la chiusura dei client.

SteamOS 3.9.6 è disponibile esclusivamente nei canali Beta e Preview, quindi non è ancora un aggiornamento destinato al ramo stabile. Per provarlo bisogna aprire le impostazioni di Steam Deck, entrare nella sezione Sistema e modificare la voce relativa al canale di aggiornamento del sistema operativo, selezionando Beta o Preview.

Valve ricorda che queste versioni includono funzionalità e modifiche ancora in fase di test. Chi preferisce evitare possibili problemi di stabilità può quindi attendere il rilascio sul canale stabile, per il quale al momento non è stata comunicata una data.