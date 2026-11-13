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Claude in difficoltà durante il blackout di Microsoft: Anthropic segnala errori e disservizi

Il chatbot di Anthropic sta registrando problemi su claude.ai, API, Claude Code e connettori. L'azienda segnala un parziale ripristino, ma avverte che gli errori potrebbero ripresentarsi.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   13/11/2026
Claude AI

I problemi ai servizi online non risparmiano nemmeno Claude. Mentre Microsoft è alle prese con un'interruzione che sta coinvolgendo i suoi servizi, anche la piattaforma di intelligenza artificiale di Anthropic ha iniziato a registrare malfunzionamenti.

La società ha confermato un aumento degli errori e prestazioni degradate, invitando gli utenti a consultare la pagina ufficiale sullo stato dei servizi per seguire gli aggiornamenti.

Claude, disservizi su chatbot, API e strumenti di sviluppo

Secondo quanto riportato nella pagina di stato di Anthropic, i primi problemi sono emersi dopo l'interruzione che ha colpito Microsoft. Il malfunzionamento ha compromesso il connettore Microsoft 365, causando il fallimento della maggior parte delle richieste che lo utilizzavano. Nel corso della giornata, tuttavia, la situazione si è estesa ad altri componenti dell'ecosistema Claude.

I disservizi segnalati da Anthropic
I disservizi segnalati da Anthropic

La segnalazione di Anthropic riguarda infatti claude.ai, le API di Claude, Claude Code e diversi connettori, tra cui Claude Docs e Claude Sheets. La società ha indicato di essere al lavoro per individuare e risolvere le cause del peggioramento delle prestazioni, senza limitare il problema al solo collegamento con i servizi Microsoft.

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Le notizie più recenti riportate dall'azienda indicano un recupero del servizio su claude.ai e sulle API. Non si tratta però di una risoluzione definitiva: Anthropic avverte che gli errori potrebbero ripresentarsi mentre proseguono le attività per correggere il problema.

Al momento, quindi, il ripristino è soltanto parziale e non è possibile considerare concluso l'incidente. La situazione resta da monitorare anche per gli utenti che utilizzano Claude Code e i connettori integrati nei flussi di lavoro quotidiani. Voi intanto avete notato problemi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.

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