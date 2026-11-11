OpenAI unifica ChatGPT Voce: addio alle modalità Avanzata e Standard, resta solo Live

La scelta punta a riunire le funzionalità vocali in un'unica soluzione, evitando di mantenere diverse modalità con caratteristiche in parte sovrapposte. OpenAI ha comunicato il cambiamento attraverso le note ufficiali di ChatGPT, spiegando che il nuovo sistema è già diventato quello più utilizzato.

OpenAI si prepara a semplificare l'esperienza vocale di ChatGPT , eliminando due delle tre modalità attualmente disponibili. La decisione riguarda Voce Avanzata e Voce Standard, che dall'11 dicembre 2026 non potranno più essere utilizzate. Al loro posto rimarrà GPT-Live, il modello introdotto all'inizio dell'anno per rendere le conversazioni con il chatbot più naturali e immediate.

GPT-Live sostituisce Voce Avanzata e Standard in ChatGPT

Secondo i dati condivisi dall'azienda, l'utilizzo delle conversazioni vocali è quasi raddoppiato dopo il debutto di GPT-Live. OpenAI sostiene inoltre che ormai quasi tutte le persone che utilizzano la voce in ChatGPT hanno già scelto il nuovo modello. Numeri che, almeno secondo la società, rendono meno necessario mantenere le precedenti modalità.

La data di addio di Voce Standard e Avanzata appare anche nel menu dedicato a voce delle impostazioni di ChatGPT

L'obiettivo è trasferire in GPT-Live le funzionalità che finora caratterizzavano Voce Avanzata e Standard. La transizione dovrebbe quindi permettere di conservare le possibilità offerte dalle vecchie versioni, senza costringere gli utenti a scegliere tra sistemi differenti. La società non ha però fornito un elenco dettagliato delle singole funzioni che verranno integrate né indicato eventuali differenze operative dopo il passaggio.

La dismissione non riguarderà immediatamente tutte le capacità di Voce Avanzata. OpenAI continuerà infatti a utilizzare questa modalità per le funzioni di condivisione dello schermo e video in tempo reale, che non sono ancora disponibili attraverso GPT-Live. Anche queste possibilità, tuttavia, sono destinate a confluire nel nuovo sistema quando sarà pronto a supportarle.

Al momento non esiste una data per l'arrivo della condivisione video e dello schermo in GPT-Live. OpenAI non ha specificato quando avverrà il passaggio definitivo, lasciando quindi temporaneamente in vita una parte della vecchia esperienza vocale. La direzione è comunque chiara: ChatGPT avrà un'unica modalità vocale, con GPT-Live destinato a diventare il punto di riferimento per le conversazioni con l'assistente. La semplificazione dovrebbe ridurre la frammentazione dell'interfaccia, ma il risultato dipenderà dalla capacità del nuovo modello di assorbire tutte le funzioni che gli utenti utilizzano oggi.