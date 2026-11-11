Conan: The Black Pyramid, abbiamo visto in anteprima il nuovo gioco dedicato al famoso barbaro

Abbiamo partecipato alla presentazione del nuovo progetto di Games Farm - Conan: The Black Pyramid - un roguelite con alcuni dei più celebri personaggi dell'universo di Robert E. Howard.

Il barbaro più celebre della letteratura fantastica si prepara a tornare nel mondo dei videogiochi, questa volta accompagnato da altri protagonisti nati dalla penna di Robert E. Howard. Si chiama Conan: The Black Pyramid ed è il nuovo progetto di Games Farm, studio slovacco già conosciuto per Shadows: Awakening e Jotunnslayer: Hordes of Hel, con Grindstone nel ruolo di editore. Abbiamo avuto l'opportunità di scoprirlo attraverso una presentazione a porte chiuse, organizzata il 4 novembre per un ristretto gruppo di giornalisti internazionali. Durante l'incontro, svoltosi in collegamento con gli sviluppatori, abbiamo assistito a una dimostrazione del gioco e approfondito alcuni degli elementi che caratterizzeranno questa nuova incursione nell'immaginario dello scrittore statunitense. Un progetto che, almeno nelle intenzioni, punta ad andare oltre la figura del solo Conan, attingendo a un universo narrativo decisamente più ampio.

Il cimmerio affila la lama La prima impressione è quella di un action roguelite che guarda dichiaratamente a Hades e Diablo, riferimenti citati dagli stessi sviluppatori durante la presentazione. Tuttavia, Conan: The Black Pyramid sembra possedere una personalità visiva ben distinta, rinunciando alla caratterizzazione più solare della serie di Supergiant Games in favore di ambientazioni cupe, sanguigne e particolarmente adatte all'immaginario del celebre cimmerio. L'azione appare immediata, brutale e accompagnata da una direzione artistica che restituisce efficacemente la violenza del mondo rappresentato: sangue, tenebre e ossa, ovunque. La componente narrativa sembra rivestire un ruolo importante, con il racconto affidato a tavole illustrate di notevole fattura. La Piramide Nera, un labirinto mutevole collocato al di fuori del tempo e della realtà, costituisce il punto d'incontro fra i numerosi personaggi appartenenti ai differenti racconti di Howard.

Lo scenario è più realistico rispetto ad altri esponenti del genere Oltre a Conan, saranno infatti presenti figure come Solomon Kane e Dark Agnes, con ulteriori protagonisti sbloccabili e sui quali gli sviluppatori hanno preferito mantenere un certo riserbo. Abbiamo inoltre osservato un hub iniziale piuttosto raccolto: una scelta apprezzabile rispetto a quelle strutture inutilmente dispersive che talvolta caratterizzano produzioni analoghe. Qui sarà possibile intervenire sulle nostre statistiche e sviluppare progressivamente le capacità del protagonista.

La giocabilità sanguigna dei barbari Una volta iniziata l'esplorazione, la struttura segue un iter assai familiare agli appassionati del genere. L'avanzamento si articola attraverso stanze associate a differenti ricompense e, durante le incursioni, viene più volte proposta la scelta fra un massimo di tre potenziamenti, secondo una formula che ricorda molto da vicino le classiche benedizioni di Hades.

Ecco il barbaro in tutte le sue possenti statistiche Sarà inoltre possibile ottenere nuovi equipaggiamenti, oggetti dotati di effetti passivi e abilità, alcune delle quali migliorabili ulteriormente attraverso un sistema basato sul lancio dei dadi. Il combattimento, almeno da quanto osservato nelle prime schermaglie, sembra voler aggiungere qualche elemento di ulteriore profondità alla consueta formula del roguelite. Accanto agli attacchi tradizionali e alle abilità soggette a ricarica trovano spazio combinazioni di colpi, parate e un sistema di parry. Le mosse a disposizione introducono qualche suggestione tipica dei soulslike, ma il titolo non si trasforma mai in un esponente di quel filone. Non mancano, inoltre, esecuzioni particolarmente violente, comprese le decapitazioni, che strizzano l'occhio al vecchio Barbarian per Commodore 64. Anche i boss ci hanno fatto una buona impressione: un groviglio di mostruosità assortite, con un'ottima caratterizzazione visiva e una stazza imponente.

Giovani guerrieri crescono Proprio il sistema dei dadi, a cui abbiamo già accennato, rappresenta uno degli elementi potenzialmente distintivi del progetto. Diverse caratteristiche del protagonista possono essere ulteriormente potenziate attraverso il "lancio" dei dadi, introducendo una componente aleatoria nella crescita del personaggio. Durante la sessione di domande abbiamo chiesto direttamente agli sviluppatori quanto intendessero puntare su questa meccanica e come pensassero di gestirne i possibili problemi di bilanciamento. I dadi possono potenziarci, ma quanto? La risposta è stata piuttosto chiara: il progetto è ancora in fase di sviluppo e proprio l'equilibrio del sistema dei dadi, unitamente a quello dell'albero delle abilità, rappresenta uno degli aspetti ai quali il team dedicherà particolare attenzione. Sarà interessante capire quanto questa soluzione riuscirà a incidere sulla costruzione delle diverse configurazioni senza compromettere il peso delle nostre decisioni.

Visivamente appagante, graficamente poderoso Sul piano audiovisivo, Conan: The Black Pyramid ci ha convinto soprattutto per l'atmosfera tenebrosa e oscura. Le ambientazioni evocano con una certa forza Diablo II, recuperandone la polverosità e una tavolozza dominata da marroni, rossi cupi, ferro e ruggine. La resa degli scenari, dei personaggi e degli scontri appare già convincente, con una brutalità che sembra aderire perfettamente all'identità dell'opera originale. Il classico albero delle abilità ci permette di personalizzare ciascun personaggio Anche gli effetti sonori restituiscono generalmente una discreta sensazione di potenza, sebbene abbiamo notato un volume piuttosto contenuto nei rumori prodotti dagli impatti delle armi. Un aspetto marginale, probabilmente sistemabile nelle apposite opzioni di accessibilità. La bontà delle musiche, dalle note marziali e roboanti, si è in parte persa, coperta dalla voce degli sviluppatori che illustravano le dinamiche di gioco. Le impressioni ricavate dalla presentazione, ad ogni modo, sono state decisamente incoraggianti.

Conan Exiles è risorto dopo l'ultimo aggiornamento, con picchi di giocatori vicini a quello massimo Conan: The Black Pyramid sembra possedere un impianto ludico solido, una direzione artistica convincente e diverse possibilità di personalizzazione, alle quali si aggiunge la cooperativa online per due giocatori. Rimangono naturalmente alcune incognite: quanto il nome di Conan possa essere ancora capace di esercitare un richiamo sul pubblico contemporaneo e, soprattutto, quanto spazio possa trovare un altro roguelite d'azione in un mercato ormai particolarmente affollato. Per il momento, l'appuntamento è fissato al 2027 su PC, attraverso Steam.

Conan: The Black Pyramid, nel complesso, ci ha fatto una buona impressione. Il titolo offre una giocabilità collaudata, una grafica dettagliata e sanguinaria e notevoli possibilità di personalizzazione. Resta, ovviamente, qualche dubbio: in primis su quanto Conan possa ancora rappresentare un nome di richiamo per i videogiocatori moderni e, soprattutto, sul numero ormai incalcolabile di roguelite action che affollano il mercato. La risposta dipenderà dalla sinergia tra i vari elementi di gioco e dalla robustezza del sistema di combattimento, specialmente sul lungo periodo.