Conan: The Black Pyramid è un action RPG che unisce l'universo del barbaro con l'horror cosmico

Il team Games Farm e l'editore Grindstone hanno annunciato Conan: The Black Pyramid, un nuovo videogioco in stile gioco di ruolo roguelite che mette insieme il celebre universo del barbaro con l'horror cosmico, in un mix molto particolare e interessante.

Il gioco è previsto arrivare nel corso del 2027 su PC e non ci sono ancora informazioni più precise sulla data di uscita o su altre piattaforme previste per il lancio, ma potete conoscere meglio questo interessante titolo leggendo la nostra anteprima del nuovo gioco dedicato al famoso barbaro, pubblicata proprio in questi minuti.

Il gameplay mischia alcuni elementi tipici dell'action RPG con visuale isometrica in stile Diablo con caratteristiche roguelite, portandoci ad esplorare un ampio dungeon interconnesso caratterizzato da minacce sorprendenti.