Conan: The Black Pyramid è un action RPG che unisce l'universo del barbaro con l'horror cosmico

Il team Games Farm e l'editore Grindstone hanno annunciato Conan: The Black Pyramid, un nuovo videogioco in stile gioco di ruolo roguelite che mette insieme il celebre universo del barbaro con l'horror cosmico, in un mix molto particolare e interessante.
Il gioco è previsto arrivare nel corso del 2027 su PC e non ci sono ancora informazioni più precise sulla data di uscita o su altre piattaforme previste per il lancio, ma potete conoscere meglio questo interessante titolo leggendo la nostra anteprima del nuovo gioco dedicato al famoso barbaro, pubblicata proprio in questi minuti.
Il gameplay mischia alcuni elementi tipici dell'action RPG con visuale isometrica in stile Diablo con caratteristiche roguelite, portandoci ad esplorare un ampio dungeon interconnesso caratterizzato da minacce sorprendenti.
Una premessa peculiare
Come visibile nel trailer di presentazione riportato qui sotto, Conan: The Black Pyramid è un action RPG in stile roguelite in cui il genere "sword & sorcery" classico incontra un horror quasi lovecraftiano, cosa che determina un'atmosfera molto particolare data dalla contaminazione tra elementi alquanto distanti, almeno apparentemente.
Nel gioco ci troviamo a combattere utilizzando alcuni dei personaggi più noti dell'universo letterario creato da Robert E. Howard, tra i quali Conan, Solomon Kane, Dark Agnes e altri eroi leggendari, facendoli progredire di volta in volta per cercare di arrivare più lontano possibile in questa misteriosa avventura.
Con questi eroi possiamo creare configurazioni devastanti e scendere nella Piramide Nera, un labirinto in continua evoluzione al di là dello spazio e del tempo.
È possibile affrontare questo misterioso e cangiante dungeon da soli o in multiplayer, nella modalità cooperativa online a 2 giocatori.