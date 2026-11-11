0

Conan: The Black Pyramid è un action RPG che unisce l'universo del barbaro con l'horror cosmico

Conan: The Black Pyramid è stato annunciato con un primo trailer di presentazione: si tratta di un nuovo action RPG roguelite che inserisce il barbaro in una situazione peculiare.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/11/2026
La copertina di Conan: The Black Pyramid

Il team Games Farm e l'editore Grindstone hanno annunciato Conan: The Black Pyramid, un nuovo videogioco in stile gioco di ruolo roguelite che mette insieme il celebre universo del barbaro con l'horror cosmico, in un mix molto particolare e interessante.

Il gioco è previsto arrivare nel corso del 2027 su PC e non ci sono ancora informazioni più precise sulla data di uscita o su altre piattaforme previste per il lancio, ma potete conoscere meglio questo interessante titolo leggendo la nostra anteprima del nuovo gioco dedicato al famoso barbaro, pubblicata proprio in questi minuti.

Il gameplay mischia alcuni elementi tipici dell'action RPG con visuale isometrica in stile Diablo con caratteristiche roguelite, portandoci ad esplorare un ampio dungeon interconnesso caratterizzato da minacce sorprendenti.

Una premessa peculiare

Come visibile nel trailer di presentazione riportato qui sotto, Conan: The Black Pyramid è un action RPG in stile roguelite in cui il genere "sword & sorcery" classico incontra un horror quasi lovecraftiano, cosa che determina un'atmosfera molto particolare data dalla contaminazione tra elementi alquanto distanti, almeno apparentemente.

Nel gioco ci troviamo a combattere utilizzando alcuni dei personaggi più noti dell'universo letterario creato da Robert E. Howard, tra i quali Conan, Solomon Kane, Dark Agnes e altri eroi leggendari, facendoli progredire di volta in volta per cercare di arrivare più lontano possibile in questa misteriosa avventura.

Conan Exiles è risorto dopo l'ultimo aggiornamento, con picchi di giocatori vicini a quello massimo Conan Exiles è risorto dopo l'ultimo aggiornamento, con picchi di giocatori vicini a quello massimo

Con questi eroi possiamo creare configurazioni devastanti e scendere nella Piramide Nera, un labirinto in continua evoluzione al di là dello spazio e del tempo.

È possibile affrontare questo misterioso e cangiante dungeon da soli o in multiplayer, nella modalità cooperativa online a 2 giocatori.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Conan: The Black Pyramid è un action RPG che unisce l'universo del barbaro con l'horror cosmico