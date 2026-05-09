Conan Exiles è risorto dopo l'ultimo aggiornamento, con picchi di giocatori vicini a quello massimo

Conan Exiles Enhanced sta facendo dei grandi numeri su Steam, nonostante i circa dieci anni dal lancio. Il motivo è l'ultimo aggiornamento, che ha rivoluzionato il gioco, introducendo Unreal Engine 5 e moltissime altre novità, che pare aver attratto e convinto la maggior parte dei giocatori.

Per la precisione, stando a SteamDB, il survival di Funcom è tornato a superare i 40.000 giocatori contemporanei, avvicinandosi ai circa 50.000 di ormai più di nove anni fa.