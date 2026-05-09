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Conan Exiles è risorto dopo l'ultimo aggiornamento, con picchi di giocatori vicini a quello massimo

L'ultimo aggiornamento di Conan Exile è stato provvidenziale per il gioco, che è tornato a contare decine di migliaia di giocatori online.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/05/2026
Uno dei cattivi dell'ultimo aggiornamento di Conan Exiles
Conan Exiles
Conan Exiles
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Conan Exiles Enhanced sta facendo dei grandi numeri su Steam, nonostante i circa dieci anni dal lancio. Il motivo è l'ultimo aggiornamento, che ha rivoluzionato il gioco, introducendo Unreal Engine 5 e moltissime altre novità, che pare aver attratto e convinto la maggior parte dei giocatori.

Per la precisione, stando a SteamDB, il survival di Funcom è tornato a superare i 40.000 giocatori contemporanei, avvicinandosi ai circa 50.000 di ormai più di nove anni fa.

Altri dati

In generale, il successo dell'operazione appare evidente anche da altri dati. Intanto il gioco è tornato nella top 10 globale delle vendite su Steam, il che significa altre decine di migliaia di copie vendute.

Inoltre, conta migliaia di nuove recensioni, la maggior parte delle quali positive.

Conan Exiles Enhanced è il nuovo, monumentale aggiornamento gratuito del gioco, che rinasce in Unreal Engine 5 Conan Exiles Enhanced è il nuovo, monumentale aggiornamento gratuito del gioco, che rinasce in Unreal Engine 5

Per confronto, Dune: Awakening, altro survival di Funcom, pur avendo avuto un lancio migliore, con quasi 200.000 giocatori contemporanei, attualmente viaggia sotto i 10.000 giocatori contemporanei di picco giornaliero.

Insomma, Conan Exiles Enhanced sembra aver ripreso la corona di gioco di maggior successo di Funcom, capace di reggere benissimo alla prova del tempo e al confronto con la concorrenza, per uno dei survival più longevi di sempre.

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