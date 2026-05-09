Stellaris compie dieci anni: tre DLC diventano gratuiti per tutti i giocatori

Dieci anni fa, il 9 maggio 2016, Paradox Interactive lanciava il 4X spaziale Stellaris. Per celebrare l'anniversario, che cade esattamente oggi, lo studio svedese ha annunciato che tre delle espansioni più amate del gioco saranno integrate nella versione base a partire dall'11 maggio. Saranno quindi completamente gratuite per i nuovi e per i vecchi acquirenti.
10 anni e non sentirli
Si tratta di Utopia, Synthetic Dawn e Humanoids Species Pack. Il primo pacchetto introduce le megastrutture, gli habitat, i Perk di Ascensione e le civiltà Mente Alveare; il secondo aggiunge gli imperi Intelligenza Artificiale e le relative rivolte dei robot; il terzo porta nuovi ritratti, origini e aspetti estetici legati alle specie umanoidi.
Chi non possiede ancora questi DLC può già reclamarli su Steam, ma con una scadenza: dopo lunedì 11 maggio non saranno più disponibili come prodotti separati.
Le celebrazioni non finiscono qui. Paradox ha pubblicato un documentario e ha invitato creator e modder della community a Stoccolma per il Stellaris Summit, chiedendo loro di condividere i momenti più significativi vissuti in gioco. Il 16 agosto è in programma a Shanghai un concerto dal vivo dedicato alla colonna sonora del gioco, al momento esaurito, ma con nuove date in arrivo. È disponibile anche una linea di merchandise a tiratura limitata, attiva fino alla fine del 2026. Lo studio ha infine anticipato due annunci per la settimana prossima, senza fornire ulteriori dettagli.
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