Stellaris compie dieci anni: tre DLC diventano gratuiti per tutti i giocatori

Dieci anni fa, il 9 maggio 2016, Paradox Interactive lanciava il 4X spaziale Stellaris . Per celebrare l'anniversario , che cade esattamente oggi, lo studio svedese ha annunciato che tre delle espansioni più amate del gioco saranno integrate nella versione base a partire dall'11 maggio. Saranno quindi completamente gratuite per i nuovi e per i vecchi acquirenti.

10 anni e non sentirli

Si tratta di Utopia, Synthetic Dawn e Humanoids Species Pack. Il primo pacchetto introduce le megastrutture, gli habitat, i Perk di Ascensione e le civiltà Mente Alveare; il secondo aggiunge gli imperi Intelligenza Artificiale e le relative rivolte dei robot; il terzo porta nuovi ritratti, origini e aspetti estetici legati alle specie umanoidi.

Stellaris ha festeggiato 10 anni

Chi non possiede ancora questi DLC può già reclamarli su Steam, ma con una scadenza: dopo lunedì 11 maggio non saranno più disponibili come prodotti separati.

Le celebrazioni non finiscono qui. Paradox ha pubblicato un documentario e ha invitato creator e modder della community a Stoccolma per il Stellaris Summit, chiedendo loro di condividere i momenti più significativi vissuti in gioco. Il 16 agosto è in programma a Shanghai un concerto dal vivo dedicato alla colonna sonora del gioco, al momento esaurito, ma con nuove date in arrivo. È disponibile anche una linea di merchandise a tiratura limitata, attiva fino alla fine del 2026. Lo studio ha infine anticipato due annunci per la settimana prossima, senza fornire ulteriori dettagli.