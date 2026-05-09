Quest'anno potrete usare una PS1 come palla di Natale

Siamo a circa metà primavera e non avrebbe senso parlare del prossimo Natale. Ne parliamo al condizionale, perchè in realtà non abbiamo saputo resistere alla nuova palla natalizia PS1.
Per la precisione, Hallmark ha annunciato un nuovo addobbo natalizio dedicato a PlayStation 1: una riproduzione in miniatura della console di Sony di circa 10 x 4 x 9,5 centimetri, dotata di una luce verde che si accende e spegne e, soprattutto, del caratteristico suono di avvio della console originale.
Altri dettagli
Il prodotto sarà disponibile dall'11 luglio sul sito ufficiale di Hallmark al prezzo di 28 dollari. Purtroppo non è prevista la possibilità di prenotarlo. Se vi interessa, potete vedere la palla PS1 in anteprima sul profilo Instagram del produttore.
Non è la prima volta che il marchio americano, noto per le sue decorazioni natalizie a tema, guarda al retrogaming: negli ultimi anni ha già proposto diversi addobbi dedicati alle console classiche, raccogliendo un discreto successo tra gli appassionati. Quindi ora ha deciso di puntare su una delle console più amate di tutti i tempi, quella che ha segnato il debutto del marchio PlayStation sul mercato.
Quindi, se vi interessa, scaldate le renne e segnatevi la pagina di "PlayStation Console Ornament With Light and Sound"
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