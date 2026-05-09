Quest'anno potrete usare una PS1 come palla di Natale

Siamo a circa metà primavera e non avrebbe senso parlare del prossimo Natale. Ne parliamo al condizionale, perchè in realtà non abbiamo saputo resistere alla nuova palla natalizia PS1.

Per la precisione, Hallmark ha annunciato un nuovo addobbo natalizio dedicato a PlayStation 1: una riproduzione in miniatura della console di Sony di circa 10 x 4 x 9,5 centimetri, dotata di una luce verde che si accende e spegne e, soprattutto, del caratteristico suono di avvio della console originale.