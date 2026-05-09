Subnautica 2 si mostra nel primo video di gameplay

Subnautica 2 entrerà in Accesso Anticipato il 14 maggio 2026 alle 17:00 ora italiana, al prezzo di 29,99 euro. Sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e Xbox. Finalmente Unknown Worlds Entertainment ha mostrato il gameplay del gioco , con un trailer di un minuto e mezzo decisamente spettacolare, che immaginiamo soddisferà i fan della serie di survival acquatici.

Un successo annunciato

Il modello scelto dagli sviluppatori è quello dell'acquisto unico: chi compra il titolo durante l'Accesso Anticipato riceverà automaticamente tutti gli aggiornamenti, le aggiunte e le correzioni fino al lancio della versione 1.0 e oltre, senza costi aggiuntivi.

Il prezzo accessibile dovrebbe spianare la via al successo di Subnautica 2, che di suo è attualmente il gioco presente in più liste dei desideri di Steam.

Lo scontro tra i capi dello studio di sviluppo e l'editore Krafton non ha frenato l'attesa per il gioco, che sicuramente sarà rinforzata da questo video, perfettamente in linea con le aspettative generali.

Le sequenze di gameplay sono dedicate soprattutto alle meccaniche di sopravvivenza sottomarina, con un occhio per l'online, fondamentale per il successo di titoli del genere. A questo punto non rimane che giocare, quindi e fortunatamente non manca molto per poterlo fare.

Il protrarsi della guerra costringe il protagonista ad abbandonare la sua casa e a coltivare la speranza di una nuova vita sul Alterra. Ma, mentre la nave coloniale Cicala lo conduce insieme ad altri pionieri alla sua nuova dimora, qualcosa va storto. L'IA della nave insiste affinché la missione continui, ma qual è il prezzo da pagare?