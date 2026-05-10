DLSS 5 non piace alla maggior parte degli utenti, per un sondaggio

DLSS 5 non piace alla maggior parte degli utenti: lo rivela un sondaggio effettuato da TechPowerUp e basato su quasi ventimila voti, secondo cui il 58% degli intervistati ritiene che l'intelligenza artificiale non dovrebbe modificare in alcun modo l'aspetto dei videogiochi.

Questa ampia fetta di pubblico ritiene che la grafica dei titoli debba rimanere esattamente com'à stata concepita dagli sviluppatori, dunque senza subire alterazioni legate all'incidenza dell'illuminazione o alla qualità dei materiali che cambi i volti dei personaggi o introduca altri elementi visivi generati in maniera artificiale.

Fra gli intervistati c'è comunque una quota di opinioni più moderate: il 28% degli utenti che hanno risposto al sondaggio dice di voler aspettare che la tecnologia sia disponibile per poter esprimere un giudizio definitivo, visto che le demo mostrate finora non sono sufficienti a comprendere davvero l'impatto di DLSS 5.

Le opinioni apertamente positive nei confronti della nuova tecnologia di NVIDIA sono in netta minoranza: l'8,1% dei partecipanti sostiene che i giochi con DLSS 5 abbiano un aspetto migliore rispetto al rendering originale, mentre il 6,4% accetterebbe volentieri modifiche visive che si traducano in un incremento del frame rate.