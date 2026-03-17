Stellaris è arrivato alla versione 4.3, con tante novità

Paradox Interactive ha annunciato il lancio dell' aggiornamento 4.3 dello strategico 4X Stellaris , chiamato "Cetus" , che introduce molte novità, con l'obiettivo di riequilibrare il gioco dopo alcuni eccessi introdotti con la versione 4.0 , soprattutto per quanto riguarda alcune economie e la presenza di flotte troppo potenti.

Gli sviluppatori chiariscono che non vogliono tornare al bilanciamento delle versioni 3.x, ma stabilire una nuova base di partenza per sviluppare la serie 4.x. In questo contesto, economie e flotte revisionate rendono le fasi iniziali e intermedie più stimolanti, aumentando anche l'importanza di attività come la gestione della fauna spaziale, che ora diventa una sfida reale.

Oggi Stellaris è molto diverso da com'era in origine

Durante la fase di beta aperta, molte meccaniche sono state modificate grazie al feedback della community, mentre altre sono state rimosse del tutto, sempre seguendo i consigli dei giocatori. Parallelamente, il team si è concentrato per migliorare prestazioni e stabilità, con il gioco che ora dovrebbe risultare più fluido e stabile dall'inizio alla fine.

Come detto, uno dei cambiamenti più rilevanti ha riguardato le flotte: è stato ridotto il numero complessivo di navi, così da rendere ogni unità più importante. Inoltre, sono state differenziate meglio le varie classi di navi, come le fregate, che ora hanno un ruolo più definito.

Anche l'economia è stata rivista, con una riduzione della produzione di alcune risorse e la modifica dell'efficacia di altre. In questo modo dovrebbe essere più difficile diventare velocemente così potenti da essere inarrestabili.

Infine, sono state riviste le "Ascensioni" e le "Origini" per migliorarne gli equilibri. Il percorso tecnologico è stato leggermente potenziato, mentre quelli psionico e biologico sono stati ridimensionati. Inoltre, le origini legate alle ascensioni sono state modificate per spostarne alcuni sviluppi nella parte finale del gioco.