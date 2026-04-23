Conan Exiles Enhanced è il nuovo, monumentale aggiornamento gratuito del gioco, che rinasce in Unreal Engine 5

La mossa di Funcom è tanto ambiziosa quanto generosa: l'aggiornamento sarà completamente gratuito per tutti i possessori del gioco su Steam (attuale e futuri) e promette di modernizzare radicalmente l'esperienza di sopravvivenza nelle Terre dell'Esilio.

In occasione del suo ottavo anniversario, previsto per il 5 maggio 2026 , il brutale survival di Funcom si prepara a compiere un vero e proprio salto generazionale. È stato infatti annunciato Conan Exiles Enhanced , un monumentale aggiornamento visivo e tecnico sviluppato in collaborazione con Inflexion Games, che traghetterà il titolo sull' Unreal Engine 5 , il motore grafico di Epic Games.

Il cuore dell'aggiornamento: tecnica, prestazioni e mondi unificati

L'implementazione dell'Unreal Engine 5 non porterà solo un drastico miglioramento grafico, ma punterà a garantire un gameplay fluido a 60+ FPS su gran parte dei PC (da settaggi Bassi a Ultra) e manterrà una solida compatibilità con Steam Deck. Una delle notizie più gradite per i giocatori PC sarà l'ottimizzazione dello spazio su disco: il client di gioco passerà dagli attuali 120 GB a soli 40 GB, un terzo del suo peso originale.

Sul fronte del gameplay, la rivoluzione più grande è l'unificazione delle mappe. Per la prima volta, le Terre dell'Esilio (Exiled Lands) e l'Isola di Siptah (Isle of Siptah) non saranno più istanze separate. I giocatori, e i server, potranno ospitare entrambe le regioni simultaneamente, permettendo viaggi fluidi da una zona all'altra senza dover ricominciare la partita.

L'aggiornamento introdurrà anche una serie di attesissime migliorie alla Quality of Life, tra cui la possibilità di creare più personaggi per singolo account, un'interfaccia utente ripulita, il supporto alle mod sin dal "day one" e un sistema di crafting potenziato, in grado di prelevare automaticamente i materiali dalle casse e dagli inventari dei seguaci vicini.

La scelta di rilasciare un "remaster" di questa portata gratuitamente non è banale nell'odierno mercato videoludico. A spiegarne i motivi è intervenuto Joel Bylos, Chief Creative Officer di Funcom: "Conan è stato il cuore di Funcom per quasi due decenni e, con il nuovo aggiornamento Enhanced, Conan Exiles continua a scolpire la sua eredità nei videogiochi. Sappiamo che questi aggiornamenti vengono spesso venduti a caro prezzo o rilasciati come prodotto separato e migliorato, ma volevamo offrirlo gratuitamente ai fan passati, presenti e futuri, come regalo di anniversario e segno del nostro apprezzamento per il loro supporto. Siamo immensamente orgogliosi di questo gioco e del lavoro che il nostro team vi ha dedicato negli anni, e vogliamo che questo aggiornamento infonda nuova vita ed energia al titolo per molto tempo a venire."

Essendo un aggiornamento enorme, la transizione comporterà alcuni compromessi. Al lancio del 5 maggio, la versione Enhanced sarà un'esclusiva per i giocatori PC su Steam. Non ci sono piani immediati per le console o per gli store Epic Games e Microsoft, i cui utenti continueranno a giocare sulla vecchia versione Unreal Engine 4, che prenderà il nome di Conan Exiles Legacy. Questa versione "classica" riceverà solo patch critiche, ma non nuovi contenuti.

Per chi gioca su Steam, i salvataggi e gli acquisti (inclusi i Crom Coins e i DLC) verranno trasferiti sulla nuova versione. Tuttavia, c'è un importante avviso per chi possiede basi sull'Isola di Siptah: a causa della fusione con le Terre dell'Esilio e del conseguente cambio di coordinate fisiche della mappa, tutte le strutture costruite su Siptah andranno perse. Funcom consiglia vivamente ai giocatori di smantellare le proprie basi prima del 4 maggio e di stipare i materiali nell'inventario dei propri seguaci. Una volta avvenuto l'aggiornamento, i personaggi e i seguaci si ritroveranno nelle Terre dell'Esilio, pronti a ricostruire il proprio impero.