Il prossimo Halo potrebbe avere caratteristiche da extraction shooter

Si tratterebbe, in ogni caso, di una sorta di evoluzione del vecchio progetto Tatanka , di cui si è parlato a più riprese nelle voci di corridoio ma che è stato poi accantonato dopo alcuni anni di sviluppo presso team esterni e in particolare Certain Affinity.

Non è ancora chiaro se si tratti di un gioco multiplayer a sé stante strutturato come uno sparatutto ad estrazione o se sia una grossa modalità multiplayer PvE da inserire all'interno del contesto allargato di quello che dovrebbe essere il prossimo Halo, o Halo 7 se si segue la numerazione standard.

Secondo un nuovo report da parte di Mr Rebs, fonte considerata piuttosto credibile per quanto riguarda il mondo di Halo , che in passato ha dimostrato di avere alcuni agganci validi con il team di sviluppo, c'è la possibilità che il prossimo capitolo della serie abbia caratteristiche da extraction shooter .

Un nuovo capitolo o una modalità di Halo 7?

Il progetto Tatanka, che lo stesso Mr Rebs aveva coperto con diversi approfondimenti, doveva essere una variante in stile battle royale del multiplayer di Halo, prima visto come modalità interna a Halo Infinite e poi come una sorta di capitolo stand-alone, ma infine cancellato.

343 Industries aveva ritenuto che lo spazio nell'ambito dei battle royale fosse ormai troppo saturato per tentare l'esperimento, trasformando però il progetto in qualcos'altro.

In base a quanto riferito, dal lavoro su Tatanka sarebbe emerso Project Eker, costruito su Unreal Engine così come il prossimo Halo: Campaign Evolved, che avrebbe appunto delle caratteristiche in stile extraction shooter.

C'è da dire che le ultime conferme sullo sviluppo del progetto risalgono a circa due anni fa, dunque non è detto che il tutto sia ancora in lavorazione ed effettivamente previsto uscire nel prossimo futuro, ma è certo che questo è ormai uno dei sotto-generi più popolari, sebbene non sia facile riuscire con successo nella sua attuazione.