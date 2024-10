Halo Infinite e il battle royale cancellato: un nuovo video svela altri presunti dettagli sul gioco

Lo youtuber Rebs Gaming, sempre molto vicino all'ambiente di Halo, ha recentemente pubblicato un video in cui sostiene di riportare una serie di informazioni che è riuscito a raccogliere sullo sviluppo del presunto battle royale di Halo Infinite, che sembrava essere in sviluppo ma che pare sia stato cancellato, chiamato Project Tatanka o Project Ekhert.

Sembra che tale progetto sia rimasto in sviluppo per molti mesi, forse anni, con collaborazioni in outsourcing che dovrebbero aver coinvolto direttamente Certain Affinity, team impegnato in prima linea sul gioco in questione, e pare fosse arrivato anche a un notevole stato di completamento, prima di essere poi definitivamente cancellato probabilmente lo scorso gennaio.

Il fatto di vedere il genere battle royale come un po' in decadenza e comunque un ambito difficile in cui affermarsi, oltre alla volontà di 343 Industries di concentrarsi pienamente sullo sviluppo di un nuovo capitolo principale della serie, pare abbiano portato all'abbandono totale del progetto, nonostante gli investimenti fatti.