PlayStation 3 compie vent'anni, è stata lanciata l'11 novembre 2006

Oggi PlayStation 3 compie vent'anni: la terza console di casa Sony ha fatto il proprio debutto in Giappone l'11 novembre 2006, per poi approdare negli Stati Uniti sei giorni dopo. Solo il lancio in Europa ha richiesto più tempo, visto che abbiamo dovuto attendere fino al 23 marzo 2007. Arrivata dopo lo straordinario successo di PlayStation e PlayStation 2, PS3 non ha avuto vita facile per via di diversi fattori: in primo luogo il prezzo elevato, dovuto all'idea di dotare la console di un lettore Blu-ray quando questa tecnologia stava ancora muovendo i primi passi, e anzi svolgendo in qualche modo il ruolo di apripista per i lettori casalinghi. In secondo luogo un'architettura difficile da sfruttare, in un momento storico in cui non esisteva ancora uno standard comune e le aziende provavano a sperimentare con soluzioni proprietarie che tuttavia, nel caso della macchina Sony, si sono rivelate complicate da gestire, specie con i giochi multipiattaforma. LEGO PlayStation, la recensione della PS1 fatta a mattoncini La concorrenza di Xbox 360, arrivata sul mercato con un anno di anticipo e un prezzo decisamente più accessibile, non ha aiutato: ad oggi quella di PS3 è stata l'unica generazione che per gran parte del tempo è stata dominata da Microsoft, se consideriamo che Nintendo giocava già in un campionato a parte con Wii.

La rinascita e lo slancio che dura tuttora Tempo fa Shawn Layden ha ricordato che con PS3 l'azienda era solo felice di essere sopravvissuta, visto che quella console ha messo in seria difficoltà la divisione gaming di Sony. Tuttavia, come talvolta accade, da quella crisi la casa giapponese è uscita decisamente più forte. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Superate finalmente le difficoltà tecniche legate all'ottimizzazione, Sony ha infatti cominciato a investire in maniera importante sul futuro della piattaforma, proprio quando Microsoft sembrava invece essersi fermata a causa della problematica gestione di Xbox da parte di Don Mattrick. E' infatti su PS3 che sono nati franchise iconici come Uncharted e The Last of Us, Resistance e inFAMOUS, MotorStorm e tanti altri titoli che negli anni hanno goduto di fortune alterne, ma che hanno senz'altro contribuito a costruire le basi dell'attuale dominio.