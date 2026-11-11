La prima PlayStation, infatti, entra nel catalogo LEGO con un set pensato per gli adulti. Il LEGO PlayStation (72306) è una replica da 1.911 pezzi della console di Sony , completa del controller originale, in vendita a 159,99 euro dal 4 ottobre 2026. Il modello ha dimensioni quasi identiche a quelle dell'hardware originale, e ne riprende anche alcune caratteristiche principali, come l'apertura a pressione del vano disco, due tasti funzionanti e il gamepad rimuovibile. All'interno nasconde anche alcuni piccoli easter egg, come i diorami ispirati a Gran Turismo e Ape Escape.

Comunque, dopo aver montato il bellissimo Game Boy e recensito l'imponente set degli Starter Pokémon di Kanto , adesso è arrivato il turno di un'altra console che ha segnato la storia del nostro hobby preferito: l'originale PS1.

Continua il sodalizio tra LEGO e il mondo dei videogiochi. Dopo i primi timidi tentativi, adesso il colosso danese sta spingendo forte sul settore, sicuro di trovare tanti appassionati videogiocatori tra i suoi collezionisti. O forse era il contrario?

Il set è stato mostrato per la prima volta il 3 settembre 2026 durante lo State of Play. Il 1° ottobre 2026 è stato messo a disposizione dei membri LEGO Insiders, mentre dal 4 ottobre 2026 il set LEGO PlayStation (72306) è disponibile per tutti, anche presso i rivenditori selezionati. Nella scatola ci sono 14 buste di carta numerate , un libretto di istruzioni che si apre con una prefazione di Ken Kutaragi , considerato il padre della PlayStation, e un foglio con 15 adesivi.

Montaggio in quattro dirette su Twitch e YouTube

Per chi non lo sapesse, abbiamo montato il set in quattro dirette sul canale Twitch e YouTube di Multiplayer.it, procedendo busta dopo busta nell'ordine numerico indicato dalle istruzioni. La costruzione ci ha richiesto, dunque, circa 4 ore, ed è stata piuttosto divertente, anche se piuttosto lineare. Abbiamo incrociato anche alcune tecniche costruttive piuttosto particolari, che hanno consentito di regolare il meccanismo di apertura del coperchio e di attaccare i due "cornetti" del controller. Molto divertente la possibilità di agganciare e sganciare quest'ultimo dalle sue porte, in modo da non avere problemi nel caso in cui dovessimo combattere con Psycho Mantis di Metal Gear Solid.

Un dettaglio dell'ingresso dei gamepad e delle memory card

Ci sarebbe piaciuto se anche le memory card avessero avuto un meccanismo simile, in modo da poterle estrarre a piacimento (lo sappiamo, è assolutamente inutile, a meno di aver moddato il set per far girare i giochi originali), ma l'effetto globale è decisamente piacevole.

Le istruzioni cartacee sono disponibili anche nell'app LEGO Builder, che permette di ruotare e ingrandire il modello e di salvare i progressi.