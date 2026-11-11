Continua il sodalizio tra LEGO e il mondo dei videogiochi. Dopo i primi timidi tentativi, adesso il colosso danese sta spingendo forte sul settore, sicuro di trovare tanti appassionati videogiocatori tra i suoi collezionisti. O forse era il contrario?
Comunque, dopo aver montato il bellissimo Game Boy e recensito l'imponente set degli Starter Pokémon di Kanto, adesso è arrivato il turno di un'altra console che ha segnato la storia del nostro hobby preferito: l'originale PS1.
La prima PlayStation, infatti, entra nel catalogo LEGO con un set pensato per gli adulti. Il LEGO PlayStation (72306) è una replica da 1.911 pezzi della console di Sony, completa del controller originale, in vendita a 159,99 euro dal 4 ottobre 2026. Il modello ha dimensioni quasi identiche a quelle dell'hardware originale, e ne riprende anche alcune caratteristiche principali, come l'apertura a pressione del vano disco, due tasti funzionanti e il gamepad rimuovibile. All'interno nasconde anche alcuni piccoli easter egg, come i diorami ispirati a Gran Turismo e Ape Escape.
Uscita, disponibilità e contenuto della confezione
Il set è stato mostrato per la prima volta il 3 settembre 2026 durante lo State of Play. Il 1° ottobre 2026 è stato messo a disposizione dei membri LEGO Insiders, mentre dal 4 ottobre 2026 il set LEGO PlayStation (72306) è disponibile per tutti, anche presso i rivenditori selezionati. Nella scatola ci sono 14 buste di carta numerate, un libretto di istruzioni che si apre con una prefazione di Ken Kutaragi, considerato il padre della PlayStation, e un foglio con 15 adesivi.
Montaggio in quattro dirette su Twitch e YouTube
Per chi non lo sapesse, abbiamo montato il set in quattro dirette sul canale Twitch e YouTube di Multiplayer.it, procedendo busta dopo busta nell'ordine numerico indicato dalle istruzioni. La costruzione ci ha richiesto, dunque, circa 4 ore, ed è stata piuttosto divertente, anche se piuttosto lineare. Abbiamo incrociato anche alcune tecniche costruttive piuttosto particolari, che hanno consentito di regolare il meccanismo di apertura del coperchio e di attaccare i due "cornetti" del controller. Molto divertente la possibilità di agganciare e sganciare quest'ultimo dalle sue porte, in modo da non avere problemi nel caso in cui dovessimo combattere con Psycho Mantis di Metal Gear Solid.
Ci sarebbe piaciuto se anche le memory card avessero avuto un meccanismo simile, in modo da poterle estrarre a piacimento (lo sappiamo, è assolutamente inutile, a meno di aver moddato il set per far girare i giochi originali), ma l'effetto globale è decisamente piacevole.
Le istruzioni cartacee sono disponibili anche nell'app LEGO Builder, che permette di ruotare e ingrandire il modello e di salvare i progressi.
Una replica quasi in scala 1:1 della console originale
La PlayStation originale, uscita in Giappone il 3 dicembre 1994 e in Europa il 29 settembre 1995, ha venduto 102,49 milioni di unità ed è stata la prima console a superare quota 100 milioni. Il modello LEGO misura oltre 6 centimetri di altezza, 26 di larghezza e 19 di profondità, praticamente le stesse dimensioni della prima console di Sony.
Frédéric Roland Andre, Design Director di LEGO, ha spiegato che "la cosa più importante da azzeccare erano le dimensioni, la sensazione reale che la console dava all'epoca, nel 1994". Il set è stato progettato da Isaac Snyder, e la scelta dei giochi da citare è stata presa insieme a Sony.
Questi sono Gran Turismo e Ape Escape, presenti in due semplici diorami nascosti all'interno della console. Se il simulatore di Polyphony Digital è uno dei giochi più venduti della piattaforma, il secondo non è uno dei prodotti più iconici di una macchina che ha potuto ospitare capolavori come Final Fantasy VII, Resident Evil, Silent Hill o Metal Gear Solid. Ma tant'è. La loro realizzazione, così stilizzata, è anche poco ispirata e rappresenta probabilmente il punto debole più evidente del set.
Set che da chiuso, invece, fa il suo figurone. Sul retro della console compaiono le connessioni AC In, AV Multi Out e Serial I/O, mentre sul davanti si trovano le due porte per i controller e i due slot per le memory card. I loghi Sony e PlayStation, le scritte dei pulsanti e i simboli del pad sono elementi stampati, senza adesivi: quelli inclusi nella confezione servono per i diorami. All'interno, una volta tolti i diorami, si può intravedere la base con il logo PlayStation a quattro colori e le pareti verdi, con inserti dorati e argentati, richiamano la scheda elettronica della console.
Complessivamente la struttura funziona e sta insieme in maniera armonica, anche se non è robustissima. È un set fatto per essere esposto, non per essere dato in pasto a un bambino: se lo si maneggia senza cura, c'è il rischio di danneggiarlo.
Due elementi di spicco
I due elementi che spiccano una volta terminato il set sono il tasto Open, che sblocca il coperchio del vano disco: la pressione libera un gancio e due molle sollevano il portello circolare, esattamente come nella console originale. Per richiuderlo servono le dita, dato che bisogna premere fino a sentire uno scatto che tiene il tutto bloccato fino alla pressione successiva. Il tasto Power, invece, non è collegato a componenti elettronici. Quando lo si preme, una barretta verde traslucida sale in una feritoia e imita l'indicatore luminoso della console, per poi ritrarsi al rilascio. Avremmo preferito decisamente qualcosa di fatto con i LED. Entrambi i meccanismi poggiano su leve e connettori in gomma nascosti sotto la scocca.
Il controller riproduce il modello del 1994, quello senza le levette analogiche introdotte in seguito con il DualShock. I tasti con triangolo, cerchio, croce e quadrato usano un elemento tondo e piatto inedito, stampato in esclusiva per questo set, e non si premono. Fortunatamente LEGO ha inserito nella confezione un doppione per ognuno di questi elementi unici. Anche START e SELECT sono stampati su una "normale" placca liscia.
Più interessante il "cavo", ovvero un tubo di gomma elastica da incastrare alle due estremità con dei mattoncini connettori. In questo modo si ha la sensazione di avere tra le mani un vero e proprio controller, da inserire liberamente nello slot 1 o 2 della console.
PlayStation tra le altre console LEGO
Il set arriva dopo il NES del 2020, l'Atari 2600 del 2022, il Game Boy del 2025 e il Mega Drive del 2026, ed è il primo a riprodurre una console Sony. Con i suoi 159,99 euro si colloca tra il Game Boy, che costa 59,99 euro e conta 421 pezzi, e il NES e l'Atari 2600, usciti rispettivamente a 229,99 e 239,99 euro. L'Atari 2600 arriva a 2.532 pezzi. Il Mega Drive, uscito il 1° giugno 2026, costa 39,99 euro e conta 479 pezzi.
Conclusioni
Multiplayer.it
7.5
Il set LEGO PlayStation è l'ennesima dimostrazione di come i mattoncini danesi siano diventati pop e camaleontici negli ultimi anni: il modello è bello da vedere, si monta con piacere e ha alcuni dettagli che faranno piacere ai fan di lunga data. Non si tratta di un set perfetto, però, dato che la struttura appare un po' delicata e i due diorami sono simpatici, ma non aggiungono molto a un set che avrebbe potuto sfoggiare l'eredità di questa storica console in maniera molto più impattante, omaggiando alcuni dei giochi più iconici nati su questa piattaforma.
PRO
- Replica bella da vedere
- Montaggio divertente
- Qualche easter egg piacevole
- Tecniche particolari per l'apertura del coperchio e per il controller
CONTRO
- Struttura un po' delicata
- Diorami poco rilevanti