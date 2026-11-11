I server di Dark Souls 2 e 3 sono di nuovo attivi dopo il periodo di sospensione

Circa due settimane fa, FromSoftware aveva annunciato la chiusura temporanea dei server di Dark Souls 2 e Dark Souls 3 , facendo riferimento ad alcuni problemi senza specificarne la natura. Ora l'interruzione è ufficialmente terminata: i server sono tornati operativi e i giocatori possono nuovamente usufruire dei servizi multiplayer dei due titoli.

Problemi risolti in breve tempo

L'annuncio è arrivato direttamente da FromSoftware, che ha confermato il ripristino dei server di Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Anche questa volta, tuttavia, l'azienda non ha fornito dettagli particolarmente approfonditi sulla natura del problema, limitandosi a comunicare che le indagini sono state completate e che la correzione è stata applicata. Tra le possibili cause ci sarebbero alcune vulnerabilità legate alla sicurezza.

Una settimana prima della sospensione, infatti, erano state individuate nuove falle in PHP, anche se al momento non è stata confermata alcuna correlazione tra i due avvenimenti. La situazione sembra quindi essere tornata alla normalità. I giocatori possono nuovamente invadere le partite altrui, collaborare con altri utenti e affrontare insieme gli scontri più impegnativi.

I server di Dark Souls sono nuovamente attivi

"In merito alla sospensione temporanea del server di gioco di Dark Souls 2 e Dark Souls 3, l'indagine è stata completata e la correzione è stata applicata. Il server di gioco e le funzionalità online sono ora ripristinati", ha dichiarato l'azienda. Fortunatamente, questa volta l'interruzione è durata soltanto un paio di settimane, un periodo relativamente breve se confrontato con quanto accaduto in passato.

Nel 2022, infatti, i server PC di Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 erano stati disattivati a seguito di una grave vulnerabilità di sicurezza. In quel caso, FromSoftware aveva impiegato diversi mesi prima di riuscire a ripristinare completamente i servizi online, rendendo l'attesa decisamente più lunga per tutta la community.