Due vulnerabilità di PHP mettono a rischio migliaia di siti web: internet è nel panico

Due vulnerabilità di sicurezza individuate in PHP stanno sollevando preoccupazioni per la stabilità e la sicurezza di una parte significativa di Internet . Il linguaggio di programmazione, utilizzato per gestire la logica e la generazione dinamica delle pagine web, è alla base di un'enorme quantità di siti, compresi quelli realizzati con WordPress, piattaforma che secondo le stime alimenta quasi un quarto del web. La diffusione di questa tecnologia rende potenzialmente molto ampio il numero di servizi esposti al problema.

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Secondo quanto riportato, la divulgazione delle due falle sarebbe avvenuta attraverso una fuga di informazioni da parte di un soggetto non identificato. Le vulnerabilità potrebbero consentire a malintenzionati di eseguire codice da remoto senza autenticazione, quindi senza dover disporre di credenziali valide per accedere ai sistemi interessati. Una possibilità che, se sfruttata con successo, potrebbe avere conseguenze rilevanti per i gestori dei siti e per i loro utenti.

Gli scenari ipotizzati comprendono la cancellazione di dati, l'inserimento di script malevoli nelle pagine web e il blocco dei sistemi informatici attraverso attacchi finalizzati a chiedere un riscatto. Si tratta di rischi potenziali associati alle vulnerabilità, non necessariamente di conseguenze già verificatesi in tutti i servizi coinvolti.

La PHP Foundation, organizzazione che sostiene lo sviluppo del linguaggio, starebbe lavorando velocemente per sistemare le falle. Secondo le informazioni pubblicate dalla testata, la patch era prevista per mercoledì 21 ottobre alle 14:00 UTC, cioè le 16:00 in Italia. Nel frattempo, i siti interessati sono stati invitati a prepararsi all'aggiornamento e ad adottare le misure necessarie per ridurre i rischi. La finestra di esposizione prima della distribuzione della correzione rappresenta una delle principali preoccupazioni per gli amministratori di sistema.

Alcuni servizi avrebbero già reagito limitando l'accesso alle proprie piattaforme. Tra gli esempi citati figurano 4chan, Something Awful, DeviantArt e Fur Affinity, che sarebbero diventati temporaneamente irraggiungibili oppure passati a una modalità di sola lettura. Anche siti legati a servizi pubblici regionali, assistenza sanitaria e infrastrutture essenziali potrebbero essere interessati, con conseguenze che vanno oltre il semplice disagio per gli utenti.

La situazione coinvolgerebbe inoltre i fornitori di infrastrutture e sicurezza informatica. Ad esempio, Amazon Web Services avrebbe già avvisato i propri clienti del problema, mentre Cloudflare starebbe distribuendo protezioni d'emergenza per contrastare eventuali tentativi di sfruttamento delle falle.

A rendere il quadro più delicato sarebbe la presenza di segnali di attività malevole: alcune botnet starebbero già scansionando Internet alla ricerca di sistemi vulnerabili. Questo non dimostra che tutti i siti esposti siano stati compromessi, ma suggerisce che gli aggressori potrebbero essere alla ricerca di obiettivi da colpire.