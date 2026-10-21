Beyond Good and Evil 2 è ancora in pre-produzione dopo 18 anni, secondo un nuovo rapporto

Sono passati quasi vent'anni dall'annuncio di Beyond Good and Evil 2 , ma il seguito dell'avventura di Ubisoft sarebbe ancora ben lontano dal traguardo. Stando a un nuovo rapporto pubblicato dalla testata francese Origami e ripreso da Insider Gaming , il progetto sarebbe tuttora in fase di pre-produzione , nonostante lo sviluppo sia iniziato nel 2008. Una situazione che, se confermata, renderebbe ancora più evidente la portata di uno dei casi più strani della storia dello sviluppo dei videogiochi.

Negli ultimi mesi sono arrivate diverse rassicurazioni sul futuro del gioco. Nel gennaio 2026, il direttore di Beyond Good & Evil 2 aveva ribadito che il progetto non era stato influenzato dai cambiamenti interni a Ubisoft. Dichiarazioni analoghe erano state successivamente condivise anche da uno sceneggiatore di Assassin's Creed Shadows. La sopravvivenza del progetto, tuttavia, non significa necessariamente che la pubblicazione sia vicina, anche se a questo punto non si spiega perchè Ubisoft continuo a tenerlo vivo, dato che ha cancellato prodotti commercialmente più promettenti senza tanti problemi.

Secondo Gauthier Andres, autore dell'articolo di Origami, le informazioni raccolte parlando con diverse persone vicine allo sviluppo descrivono una produzione ancora in una fase preliminare. Insider Gaming afferma inoltre di aver potuto verificare diversi elementi del resoconto, tra cui le dichiarazioni sullo stato attuale dei lavori.

"Questa è la linea di partenza. Secondo la terminologia utilizzata da Ubisoft e da molte altre grandi aziende del settore, la produzione di BGE2 non è ancora iniziata. Si tratta di una pre-produzione che coinvolge ancora almeno 250 persone, soltanto presso Ubisoft Montpellier. Il progetto punta ora a raggiungere la fase alpha. L'obiettivo è superare il passaggio necessario per entrare in produzione".

Il rapporto solleva inoltre parecchi interrogativi sulla possibilità che il progetto venga effettivamente portato a termine. Una delle testimonianze raccolte descrive infatti la situazione con parole piuttosto eloquenti: "È impossibile cancellarlo. Al punto da essere diventato una sorta di veleno, secondo diverse persone coinvolte: se il progetto non viene mai cancellato, potrebbe anche non finire mai?".