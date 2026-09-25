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Uno sceneggiatore di Assassin's Creed Shadows si è unito al team di Beyond Good & Evil 2

A 18 anni dal primo annuncio e dieci anni dalla sua ripresentazione all'E3 2016, Beyond Good & Evil 2 continua a essere in sviluppo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/09/2026
La protagonista di Beyond Good & Evil 2
Beyond Good and Evil 2
Beyond Good and Evil 2
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Beyond Good & Evil 2 non è stato cancellato e il suo sviluppo sembra procedere ancora, seppure con tempi estremamente dilatati. Il sequel è stato annunciato originariamente 18 anni fa, per poi essere ripresentato nel 2017. Dopo la battente comunicazione iniziale, il progetto è sparito nelle nebbie di Ubisoft, che ne ha confermato per anni lo sviluppo, senza però mostrare niente di nuovo.

Un nuovo indizio suggerisce però che il progetto stia continuando a crescere, non si sa per diventare cosa, a questo punto. Rik Godwin, lead writer e associate narrative director di Ubisoft Bordeaux, ha infatti confermato sui social di essere entrato nel team di Beyond Good & Evil 2 alcuni mesi fa, con un ruolo di supporto e consulenza.

Lo vedremo mai?

Ubisoft Bordeaux ha spesso operato come studio di supporto per altri progetti, ma negli ultimi anni ha avuto un ruolo più diretto in produzioni come Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Shadows, occupandosi anche di Claws of Awaji, l'unica espansione del più recente capitolo della serie. Da notare che Ubisoft Bordeaux e Ubisoft Montpellier, che si sta occupando di Beyond Good & Evil 2, sono geograficamente vicine, il che rende logica la collaborazione.

Negli ultimi anni il progetto è stato diretto da Fawzi Mesmar, chiamato a dare maggiore stabilità alla produzione. Alcuni segnali avevano già suggerito una ripresa dei lavori, tra cui la presenza di personaggi di Beyond Good & Evil 2 nella 20th Anniversary Edition del primo capitolo, elemento che sembrava indicare una direzione più definita per il sequel.

Il gioco è inoltre sopravvissuto alla riorganizzazione lacrime e sangue effettuata da Ubisoft nel corso dell'anno, che ha portato alla cancellazione o alla revisione di diversi progetti e alla ristrutturazione di alcuni studi. In quell'occasione Mesmar aveva ribadito l'impegno del team: "Resto, inutile dirlo, rattristato dalle cancellazioni che hanno coinvolto i miei colleghi in altre parti di Ubisoft e dell'industria. Invito tutti, me compreso, a offrire supporto durante questi momenti, in qualunque modo e quando possibile. Noi rimaniamo impegnati e concentrati nel realizzare un gioco straordinario che i nostri giocatori possano apprezzare."

Detto questo, Beyond Good & Evil 2 rimane un mistero in tutti i sensi, visto che non si hanno più informazioni da anni.

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