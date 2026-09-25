Uno sceneggiatore di Assassin's Creed Shadows si è unito al team di Beyond Good & Evil 2

Un nuovo indizio suggerisce però che il progetto stia continuando a crescere, non si sa per diventare cosa, a questo punto. Rik Godwin, lead writer e associate narrative director di Ubisoft Bordeaux , ha infatti confermato sui social di essere entrato nel team di Beyond Good & Evil 2 alcuni mesi fa, con un ruolo di supporto e consulenza.

Beyond Good & Evil 2 non è stato cancellato e il suo sviluppo sembra procedere ancora, seppure con tempi estremamente dilatati. Il sequel è stato annunciato originariamente 18 anni fa, per poi essere ripresentato nel 2017 . Dopo la battente comunicazione iniziale, il progetto è sparito nelle nebbie di Ubisoft, che ne ha confermato per anni lo sviluppo , senza però mostrare niente di nuovo.

Lo vedremo mai?

Ubisoft Bordeaux ha spesso operato come studio di supporto per altri progetti, ma negli ultimi anni ha avuto un ruolo più diretto in produzioni come Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Shadows, occupandosi anche di Claws of Awaji, l'unica espansione del più recente capitolo della serie. Da notare che Ubisoft Bordeaux e Ubisoft Montpellier, che si sta occupando di Beyond Good & Evil 2, sono geograficamente vicine, il che rende logica la collaborazione.

Negli ultimi anni il progetto è stato diretto da Fawzi Mesmar, chiamato a dare maggiore stabilità alla produzione. Alcuni segnali avevano già suggerito una ripresa dei lavori, tra cui la presenza di personaggi di Beyond Good & Evil 2 nella 20th Anniversary Edition del primo capitolo, elemento che sembrava indicare una direzione più definita per il sequel.

Il gioco è inoltre sopravvissuto alla riorganizzazione lacrime e sangue effettuata da Ubisoft nel corso dell'anno, che ha portato alla cancellazione o alla revisione di diversi progetti e alla ristrutturazione di alcuni studi. In quell'occasione Mesmar aveva ribadito l'impegno del team: "Resto, inutile dirlo, rattristato dalle cancellazioni che hanno coinvolto i miei colleghi in altre parti di Ubisoft e dell'industria. Invito tutti, me compreso, a offrire supporto durante questi momenti, in qualunque modo e quando possibile. Noi rimaniamo impegnati e concentrati nel realizzare un gioco straordinario che i nostri giocatori possano apprezzare."

Detto questo, Beyond Good & Evil 2 rimane un mistero in tutti i sensi, visto che non si hanno più informazioni da anni.