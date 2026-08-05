Beyond Good & Evil 2 potrebbe essere svelato quest'anno, con un cambio di nome

Ufficialmente sappiamo che Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo , ma qualche altro dettaglio potrebbe arrivare tra non molto. Un insider ha infatti suggerito le novità in arrivo.

Beyond Good & Evil 2 fu annunciato per la primissima volta nel 2008 ed è certamente uno dei videogiochi che ha fatto attendere (e continua a far attendere) di più gli appassionati. Sono passati dieci anni dall'ultimo trailer e sei anni dall'ultimo reale aggiornamento sullo sviluppo.

Il rumor su Beyond Good & Evil 2

La fonte delle informazioni è Nash Weedle, insider di Nintendo, che ha partecipato al podcast All Things Nintendo di Attack the Backlog. Secondo Weedle, Beyond Good & Evil 2 sarà mostrato "a uno degli eventi più grandi di quest'anno".

Nello specifico, Beyond Good & Evil 2 potrebbe essere mostrato ai The Game Awards di dicembre. Secondo le informazioni più recenti dell'insider, l'opera sarebbe cambiata molto dal primo annuncio. Inoltre, il team avrebbe deciso di cambiare il nome all'opera.

Il motivo per cui si è discusso di Beyond Good & Evil 2 all'interno di un podcast dedicato a Nintendo è legato al fatto che secondo la fonte il gioco potrebbe essere in arrivo anche su Nintendo Switch 2. Weedle non è però certo della cosa.

Ovviamente per ora si tratta solo di un rumor e nulla più. Entro quattro mesi circa avremo modo di sapere se quanto indicato sia corretto oppure no.

Ecco infine la recensione della remaster di Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition.