Sappiamo che Ubisoft sta lavorando al secondo capitolo della saga, sebbene lo sviluppo proceda davvero lentamente, e in questi casi giocare la carta della remaster è praticamente d'obbligo per cercare di sdoganare quei personaggi e quelle storie presso un pubblico potenzialmente inedito. Se poi si tratta di un'edizione ricca di extra e disponibile a un prezzo molto accessibile, tanto di guadagnato.

Non ce la faccio, troppi ricordi: ce lo siamo ripetuti spesso prima di arrivare ai titoli di coda di Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition, a oltre vent'anni dall'ultima volta. Il gioco diretto da Michel Ancel ha fatto il proprio debutto nell'ormai lontano 2003, eppure molti aspetti dell'esperienza risultano ancora attuali, a dimostrazione di quanto fossero valide le idee di partenza.

Jade viene infatti reclutata dall'Iris , un'organizzazione segreta che si pone l'obiettivo di rivelare la clamorosa verità sulle Squadre Alfa e il loro generale. Una missione che per la protagonista si trasforma ben presto in una faccenda molto personale, che la porterà e esplorare varie zone di Hyllis e persino a viaggiare oltre i confini dell'atmosfera.

In questo scenario, Jade è una giovane e coraggiosa fotoreporter che abita all'interno di un faro su di un'isoletta, in compagnia dello zio Pey'j (un buffo, ma ingegnoso maiale antropomorfo che l'ha cresciuta come una figlia) e di un gruppo di piccoli orfani di cui si prende cura. Le difficoltà economiche spingono la ragazza ad accettare una serie di incarichi, ma uno in particolare si rivela diverso da ciò che immaginava.

Di fatto è un piccolo Star Wars, quello che Ancel ha saputo confezionare : un'avventura fantascientifica che si svolge in una galassia lontana lontana, sul pianeta Hyllis: un mondo tormentato dagli attacchi di una misteriosa razza aliena, i DomZ, che hanno messo la popolazione in ginocchio, rendendola completamente dipendente dalle forze di difesa delle Squadre Alfa.

Pur con le inevitabili ingenuità di un modo di narrare i videogiochi che ai tempi non poteva contare sull'approccio cinematografico di alcune produzioni odierne, la storia di Beyond Good & Evil ha ancora parecchio da dire in termini di caratterizzazione dei personaggi e dell'universo di gioco , tanto da riuscire ad appassionare oggi come vent'anni fa.

Gameplay e struttura reggono il peso degli anni?

Cimentarsi con la remaster di Beyond Good & Evil dopo tutto questo tempo si pone senza dubbio come un'esperienza istruttiva, visto che il gioco scorre ancora che è un piacere e ciò è dovuto ovviamente alla brillantezza delle intuizioni messe in campo in origine. Ci sono davvero tante situazioni che rivelano quanto gli action adventure moderni si siano ispirati a quest'opera.

I combattimenti di Beyond Good & Evil non brillavano ai tempi e risultano oggi inevitabilmente problematici

Certo, aspetti che già vent'anni fa lasciavano un po' interdetti non sono certamente migliorati, e ci riferiamo in particolare ai combattimenti: la resa degli impatti risulta inconsistente e la visuale tende a impazzire un po' troppo spesso, ma quantomeno il nuovo schema dei controlli (attivo di base, ma volendo è possibile optare anche per l'originale) rende alcuni momenti meno legnosi di quanto ricordassimo.

Il genere stealth non si è evoluto più di tanto nel corso del tempo, e così le sezioni di Beyond Good & Evil in cui bisogna nascondersi alla vista dei nemici, per poi magari coglierli di sorpresa alle spalle, si rivelano discretamente attuali. La meccanica delle fotografie, inoltre, si pone ancora oggi come una soluzione intelligente per stimolare l'esplorazione e premiarla.

Una delle sequenze stealth di Beyond Good & Evil

L'avventura di per sé non è lunghissima, la durata della campagna difficilmente si spinge oltre le dodici ore e la struttura a compartimenti stagni degli scenari finisce inevitabilmente per apparire obsoleta rispetto a un approccio a mondo aperto, ma le situazioni offrono una discreta varietà: ci sono segreti da scoprire e volendo è persino possibile cimentarsi con delle gare di velocità.