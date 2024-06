Steam ora ha una classifica dedicata esclusivamente a Steam Deck

Valve ha annunciato l'aggiunta di una nuova classifica ufficiale a Steam, quella che mostra i giochi più giocati su Steam Deck, visualizzabili per settimana, mese o anno. Naturalmente di base vengono mostrati i titoli più giocati dell'ultima ora, con aggiornamenti su base regolare durante la giornata. Vediamo ad esempio la top 10 dei giochi più giocati su Steam Deck il mese scorso:

Elden Ring Stardew Valley Hades II Balatro Baldur's Gate 3 Fallout 4 Hades II Diablo IV Dave the Diver Vampire Survivors

Come potete vedere si tratta per la maggior parte di nomi noti, con conferme dalla scena indie quali Stardew Valley, Balatro, Hades II, Dave the Diver e Vampire Survivors. Insomma, pare che i possessori di Steam Deck giochino parecchi indie vicino ai tripla A, lì dove giochi come Elden Ring e Baldur's Gate 3 sono tra i più popolari.