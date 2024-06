Un videoconfronto tra Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition e l'originale svela tutte le novità grafiche

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto tra Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition e l'edizione originale , per mostrare i miglioramenti che sono stati apportati al gioco dal lato grafico. Non si parla di niente di sconvolgente o rivoluzionario, ma pare essere comunque un ottimo lavoro, che soddisferà i fan, visto che il gioco non ne viene stravolto. La comparazione è stata realizzata su PC, con impostazioni al massimo.

Nel bene e nel male

Stando a quanto viene detto nel filmato, la nuova edizione vanta texture, illuminazione e modelli 3d di personaggi e nemici completamente nuovi. Le texture sono state migliorate in tutto il gioco, a partire dai piccoli oggetti per arrivare a quelle degli ambienti più grandi, cielo compreso. Il sistema di illuminazione è stato migliorato, così come le ombre. È stata aggiunta anche l'occlusione ambientale, che dona profondità all'immagine.

Non solo, perché ci sono state anche delle sostituzioni e delle aggiunte. Alcuni oggetti 2D sono stati sostituiti con dei nuovi oggetti 3D. Il lavoro fatto si nota in particolare nella vegetazione, che ha subito un rinnovamento completo. Altri aspetti, comunque, non sono stati modificati, come le geometrie e le animazioni. La conseguenza è che i problemi nelle collisioni dell'originale sono ancora presenti.

Eliminati invece i cali di framerate durante le sequenze animate. Insomma, qualche difetto è rimasto, in particolare quelli che avrebbero richiesto un lavoro molto più profondo per essere risolti. Ce ne sono di meno rispetto al passato (la versione originale per PC non era proprio un capolavoro di ottimizzazione, diciamo così) ma ce ne sono anche di nuovi, in particolare quelli legati alla sincronizzazione verticale, che possono causare degli scatti. Probabilmente il tutto sarà sistemato tramite patch nelle prossime settimane.