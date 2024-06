Farming Simulator 25 annunciato per PC, Mac, PS5 e Xbox Series X|S, ecco data di uscita e dettagli

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer cinematografico che trovate qui sotto. Il gioco sarà disponibile nella versione standard dal prezzo di 49,99 euro su PC e 59,99 euro su console, mentre la Year 1 Edition costa 79,99 euro. Questa include il season pass dell'anno 1, che introdurrà tre pacchetti in uscita rispettivamente nel primo, secondo e terzo trimestre del 2025 e un'espansione con una nuova mappa per la fine del prossimo anno.

Nuovo gioco, nuovi macchinari e animali

Stando ai primi dettagli condivisi da Gians Software, Farming Simulator 25 introdurrà una serie di nuovi macchinari, funzioni di gioco, miglioramenti grafici e nuove meccaniche che renderanno ancora più profondo il gameplay. Non mancheranno anche nuove colture, animali da allevamento e altre funzionalità. Il gioco permetterà di creare il proprio impero agricolo in paesaggi situati in Asia orientale, Nord America ed Europa centrale.

In particolare si parla di oltre 20 colture, tra cui due tipi di riso, spinaci e non solo tra le novità, mentre ci saranno ben più di 400 macchinari e oggetti agricoli di oltre 150 marche internazionali realmente esistenti, come John Deere, New Holland e molti altri. Ulteriori informazioni verranno condivise nei prossimi mesi.