Atari 50 The Anniversary Celebration Expanded Edition aggiungerà 39 giochi e una timeline alla grande raccolta

L'editore Atari e lo studio di sviluppo Digital Eclipse hanno annunciato Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, and PC (Steam). Sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2024 e aggiungerà 39 giochi e due nuove linee temporali alla raccolta enciclopedica, andando a completare quello che è già un ottimo lavoro.