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Il monitor da gaming MSI è in offerta su Amazon: puoi acquistare il pannello al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul monitor da gaming MSI, il cui prezzo cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/10/2026
monitor da gaming MSI

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul monitor da gaming MSI: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale di 99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Il monitor da gaming MSI è pensato per chi cerca un'esperienza di gioco coinvolgente, con immagini fluide e colori vivaci. Il pannello VA da 24 pollici è caratterizzato da una curvatura 1500R, progettata per avvicinare i bordi dello schermo al campo visivo del giocatore e favorire una maggiore immersione durante le sessioni di gioco.

Il design frameless, inoltre, riduce lo spessore percepito delle cornici, risultando interessante anche per chi desidera affiancare più monitor.

Ulteriori dettagli sul monitor

La risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, abbinata a una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, permette di visualizzare movimenti fluidi e seguire con maggiore precisione le azioni più rapide. Il tempo di risposta di 1 ms e il supporto alla tecnologia Adaptive Sync completano la dotazione, offrendo caratteristiche adatte anche ai giochi competitivi e agli eSport.

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Sul fronte della qualità visiva, il monitor supporta fino a 1,07 miliardi di colori grazie alla tecnologia 8-bit + FRC e raggiunge una copertura del 115,8% dello spazio colore sRGB. Il contrasto nativo di 3000:1 contribuisce a rendere più profonde le tonalità scure, mentre MSI AI Vision ottimizza luminosità e colori.

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