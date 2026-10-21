Il monitor da gaming MSI è in offerta su Amazon: puoi acquistare il pannello al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul monitor da gaming MSI: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale di 99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Il monitor da gaming MSI è pensato per chi cerca un'esperienza di gioco coinvolgente, con immagini fluide e colori vivaci. Il pannello VA da 24 pollici è caratterizzato da una curvatura 1500R, progettata per avvicinare i bordi dello schermo al campo visivo del giocatore e favorire una maggiore immersione durante le sessioni di gioco.

Il design frameless, inoltre, riduce lo spessore percepito delle cornici, risultando interessante anche per chi desidera affiancare più monitor.