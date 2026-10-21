OPPO presenta i nuovi auricolari Enco X4 con cancellazione del rumore e funzionalità avanzate

I nuovi auricolari OPPO Enco X4 puntano su audio lossless, cancellazione intelligente del rumore e funzioni IA per migliorare ascolto, chiamate e creazione di contenuti.

OPPO ha annunciato i nuovi auricolari Enco X4, ideali per gli spostamenti quotidiani e i viaggi. Dalla connettività intelligente al doppio driver di nuova generazione, si tratta di dispositivi pensati per offrire comfort e un'esperienza d'uso adatta ad ogni esigenza. A completare il quadro troviamo numerose funzioni smart basate sull'intelligenza artificiale, progettate per rendere ancora più semplice e intuitiva l'esperienza di ascolto e comunicazione.

Le caratteristiche Il sistema acustico è stato sviluppato in collaborazione con Dynaudio. Gli auricolari utilizzano un doppio driver di nuova generazione, che combina un woofer con diaframma TRF da 11 mm e un tweeter con diaframma planare da 6 mm. Entrambi sono alimentati da un DAC dedicato ad alte prestazioni, progettato per garantire una conversione del segnale audio più precisa e contribuire a una riproduzione sonora ricca di dettagli e sfumature. Si tratta dei primi auricolari TWS a supportare l'audio lossless, con riproduzione fino a 4 bit/48 kHz se abbinati alla serie OPPO Find X10, per offrire un ascolto più fedele alla registrazione originale. OPPO Enco X4 A contribuire all'esperienza è un sistema di cancellazione rinnovato che, rispetto alla generazione precedente, offre prestazioni fino al 100% superiori, secondo quanto dichiarato. Ciò significa che i rumori di fondo vengono ridotti in modo significativo, che siate in treno o in altri mezzi di trasporto. Le prestazioni migliorano anche nella cancellazione delle voci umane, con un incremento fino al 30% nella gamma di frequenze vocali rispetto alla generazione precedente. Auricolari OPPO Enco X4 La tecnologia AI Real-Time Adaptive ANC riconosce in modo intelligente le diverse situazioni e regola automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostante. Troviamo inoltre gommini Low-Strain Noise-Cancelling, un sistema a tre microfoni e una NPU a 6 nm. Per quanto riguarda le chiamate vocali, il sistema a tre microfoni si combina con un VPU a conduzione ossea, che rileva le vibrazioni della voce per acquisirla con maggiore precisione. A migliorare ulteriormente la nitidezza delle conversazioni, anche negli ambienti più rumorosi, contribuisce la funzione AI Clear Call. Per quanto concerne l'autonomia, questi auricolari garantiscono fino a 13 ore di riproduzione musicale e fino a 53 ore complessive con la custodia di ricarica.

Le funzioni Come vi abbiamo anticipato in apertura, gli auricolari offrono diverse funzioni pensate per agevolare gli utenti. Tra queste troviamo Clear Audio Recording, supportata da Dolby, che dona maggiore profondità e realismo ai contenuti video dei creator. La connettività è invece affidata al Bluetooth 6.1, a Smart Bluetooth e a Dual Connection Across Systems, che consente di collegare rapidamente due dispositivi contemporaneamente. Oppo Find X10 Pro Max, la recensione: uno smartphone Android che aumenta di prezzo mentre diminuiscono le specifiche Non mancano funzioni basate sulla traduzione tramite IA, come AI Live Translation, e la possibilità di attivare Google Gemini con il comando vocale "Hey Google". Infine, troviamo Neck Monitoring, una funzione utile per riconoscere eventuali posture scorrette e aiutare gli utenti a correggerle.