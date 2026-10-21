Oppo Find X10 Pro Max, la recensione: uno smartphone Android che punta forte sul comparto fotografico

Il confronto tra le schede tecniche però, rivela anche alcune rinunce nella versione europea: la RAM scende da 16 a 12 GB e la batteria passa da 7.500 a 7.150 mAh . In Cina, invece, sono disponibili configurazioni con più memoria e una batteria da 8.000 mAh . Resta quindi da capire quanto le novità si traducano in vantaggi concreti nell'uso quotidiano e se siano sufficienti a giustificare il prezzo richiesto: seguiteci perché è anche di questo che parleremo nella nostra recensione dell'Oppo Find X10 Pro Max .

Nonostante il nome altisonante, Oppo Find X10 Pro Max raccoglie l'eredità del Find X9 Pro e punta a distinguersi soprattutto per le capacità fotografiche e la potenza di elaborazione. Il nuovo processore MediaTek Dimensity 9600 Pro e il sistema con tre fotocamere posteriori da 200 megapixel rappresentano gli aggiornamenti più rilevanti, mentre il display conserva diagonale e risoluzione del modello precedente.

Caratteristiche tecniche dell'Oppo Find X10 Pro Max

OPPO Find X10 Pro Max si presenta con una scheda tecnica da smartphone di fascia altissima, anche se il confronto con il predecessore evidenzia un aggiornamento non uniforme. Il display LTPO AMOLED piatto mantiene le specifiche del Find X9 Pro: 6,78 pollici con risoluzione di 2772 x 1272 pixel, formato 20:9, densità di 450 ppi e frequenza di aggiornamento che varia dinamicamente da 1 a 120 Hz. La novità qui è la possibilità di raggiungere i 144 Hz nei giochi compatibili.

Il cuore del dispositivo è il MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nm, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X a 9600 Mbps e 512 GB di memoria interna UFS 4.1 nella configurazione europea. È proprio la dotazione di memoria a rappresentare uno dei compromessi rispetto al Find X9 Pro, che nella versione precedente disponeva di 16 GB di RAM. Il sistema operativo è Android 17 con interfaccia ColorOS 17, sulla quale OPPO dichiara di aver lavorato per migliorare l'efficienza e la gestione delle risorse.

Il comparto fotografico è uno degli elementi che distinguono maggiormente il nuovo modello. Sul retro trovano posto tre sensori, tutti Samsung da 200 MP ma ciascuno dedicato a una diversa focale. La fotocamera principale ha un sensore da 1/1,3 pollici, con focale equivalente di 24 mm, apertura f/1.5, stabilizzazione ottica e tecnologia DeepPix. L'ultra-grandangolare è da 1/1,56 pollici, con focale equivalente di 13 mm, apertura f/2.2 e autofocus, utile anche per le riprese ravvicinate fino a 4 cm. Completa il sistema un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel, con focale equivalente di 70 mm, apertura f/2.1, stabilizzazione ottica e zoom ottico 3x. È inoltre supportato il teleconverter Hasselblad 3.28x. Un quarto sensore, la True Color Camera multispettrale da 3,2 milioni di pixel con struttura a 24 canali, è dedicato alla rilevazione delle informazioni cromatiche. La registrazione video arriva a 8K a 30 FPS e 4K a 120 FPS sulle tre fotocamere posteriori, con supporto a O-Log2, Open Gate e Blackmagic Camera. La fotocamera frontale è invece da 50 megapixel, con sensore da 1/2.75'', apertura f/2.0, autofocus e campo visivo di 100°.

La connettività comprende 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, Dual SIM e USB-C 3.2 Gen 1. Non mancano il lettore d'impronte ultrasonico 3D, quattro microfoni, il sistema Splash Touch e il motore di vibrazione X-Axis. La scocca offre certificazioni IP66, IP68 e IP69, oltre alla certificazione SGS Five-Star Drop Resistance. La batteria al silicio-carbonio da 7150 mAh adotta una struttura dual-cell e supporta la ricarica cablata SUPERVOOC a 80 W, quella wireless AIRVOOC a 50 W e la ricarica inversa, sia cablata sia wireless. È uno dei punti in cui la versione europea si discosta maggiormente da quella cinese, dotata di una batteria da 8.000 mAh. Anche la capacità complessiva risulta inferiore a quella del Find X9 Pro, che arrivava a 7.500 mAh.

Il prezzo di listino europeo è senza dubbio max: 1800 euro, una cifra che colloca Find X10 Pro Max nella fascia più alta del mercato e rende particolarmente importante valutare i vantaggi effettivi dei nuovi sensori fotografici e della piattaforma hardware.

Scheda tecnica Oppo Find X10 Pro Max