E così, al posto degli epici scontri tra pirati e marine per il dominio dei mari abbiamo un ristorante galleggiante da far crescere e prosperare. Inoltre non vestiremo i panni di un membro della ciurma di Rufy ma saremo un nuovo membro dello staff della seconda sede del Baratie e al fianco di Sanji e della ciurma di Cappello di Paglia dovremo provare in tutti i modi a mantenere alto il nome del celebre ristorante.

Qual è il primo videogioco che ci viene in mente pensando a One Piece? Un frenetico gestionale di ristorante in pixel art per console e dispositivi mobili, vero? Evidentemente devono averla pensata così gli sviluppatori di Kairosoft che, grazie al supporto di Bandai Namco Entertainment, hanno creato ONE PIECE: Grand Gourmet.

Da quel momento parte una sorta di gara alla distanza tra le due cucine, che ci consentirà di visitare alcuni dei luoghi più famosi che hanno caratterizzato l'opera di Oda, oltre che di incontrare praticamente tutti i personaggi più significativi che si sono alternati in decenni di avventura.

Poi incontrano Patty e Carne, i due aiuti cuoco del ristorante, e il protagonista, che si era imbarcato di nascosto sulla loro nave: insieme decidono di aprire una seconda sede del ristorante in modo da battere il concorrente sul suo stesso terreno e far sì che la reputazione del Baratie ne risenta il meno possibile.

A fare da collante al tutto c'è una folle storia originale, perfettamente in linea con la leggerezza di alcuni archi del manga . Tutto parte quando Sanji e Rufy sentono che il Baratie, il vascello/ristorante dove lavorava il biondo cuoco, sta facendo cose strane: in mare, infatti, è comparso un locale che si spaccia per il ristorante originale e ne mette in pericolo la reputazione.

Il repertorio comprende piatti noti della serie , come il BBQ di Carne Aqua-Aqua e le penne al gorgonzola con tranci di Re del Mare, creazioni che sfruttano i poteri dei Frutti del Diavolo, oltre a piatti più tradizionali, come prosciutto e melone o hamburger di carne.

Al piatto principale, infatti, andrà abbinato un contorno, un dessert e una bibita, in modo da far alzare sia il livello di gusto totale del piatto, sia il prezzo che i clienti saranno disposti a pagare per una simile prelibatezza. A migliorare ulteriormente la qualità del piatto concorreranno degli accessori come le posate o i bicchieri, in modo da dare alla composizione un tocco più personale, oltre che renderli più utili ai fini dell'avventura.

Il centro del gioco, però, è la cucina e la gestione del ristorante. I personaggi incontrati, infatti, suggeriscono idee per nuovi piatti e, in base agli ingredienti raccolti dalle esplorazioni di Rufy, Sanji sarà in grado di realizzare gustosi manicaretti. Noi, poi, dovremo mettere assieme questi piatti in menu completi in grado di soddisfare le voglie di una clientela sempre più esigente e articolata .

Un ristorante da far crescere e arredare

Cucinare, però, non sarà la sola attività da seguire, anzi. La gestione e l'espansione del ristorante, infatti, occuperanno la maggior parte del nostro tempo. Il locale si costruisce con oltre 200 elementi di arredo, tra mobili, strutture e decorazioni, da disporre a piacimento. Ognuno di essi contribuisce non solo a migliorare il comfort dei tavoli, ma anche a creare ambienti adatti ai vari gruppi che sarà possibile incontrare: una stanza a tema Marina, infatti, sarà perfetta per accogliere Smoker, mentre quelle a tema piratesco vanno meglio per Bagy e gli altri fuorilegge.

Le ministorie che si creeranno tra i clienti sono uno dei tanti dettagli ammirevoli della produzione

Più sale l'affinità dei vari personaggi con il ristorante e più sarà possibile interagire con essi: alcuni potranno essere assunti per gestire le strutture che progressivamente saranno costruite, altri daranno accesso a nuovi oggetti, luoghi e opzioni. Il ristorante, infatti, già dopo poche ore sarà irriconoscibile: Franky avrà espanso enormemente la superficie della barca da utilizzare e costruito tanti oggetti con i quali arredare la sala, mentre diversi avventori avranno deciso di stabilirsi sul ponte coi loro negozi. Non mancano le stanze personalizzate per i membri della ciurma di Rufy o edifici più particolari, come una piscina per i mostri marini catturati da Zoro, o il teatro di Bagy il clown.

Ovviamente tra tutte queste cose i fan riconosceranno richiami a luoghi e avvenimenti precisi della serie come i dolci di Whole Cake Island, gli oggetti futuristici di Egghead o gli arredamenti in stile Isola degli Uomini-Pesce. Nonostante lo stile in pixel art molto marcato, sarà impossibile non riconoscere i personaggi e gli easter egg che gli sviluppatori hanno inserito in ogni dove.