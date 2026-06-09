One Piece: Grand Gourmet è il gioco di cucina per i fan del manga

La data di uscita di One Piece: Grand Gourmet è fissata per il 23 ottobre 2026 su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam, App Store e Google Play .

Il trailer di One Piece: Grand Gourmet

One Piece: Grand Gourmet ci chiederà di gestire un ristorante insieme alla ciurma di Cappello di Paglia, a bordo della Baratie Number 2. Si parte con una nave modesta, ma ottenendo ingredienti di qualità, cucinando piatti creativi e progettando uno spazio accogliente per i clienti si potrà trasformare il ristorante nel migliore di tutti i mari.

Ovviamente appariranno vari volti familiari dell'universo di One Piece come clienti, ognuno coi propri gusti. Ci saranno oltre 400 personaggi. Potremo cucinare piatti come Water-Water Meat BBQ e ricette ispirate ai poteri dei Frutti del Diavolo. Man mano che il ristorante si svilupperà, sarà anche possibile scoprire nuove ricette e opportunità oltre i mari.

In One Piece: Grand Gourmet, avremo oltre 200 piatti e oggetti decorativi tra cui scegliere per dare vita al proprio ristorante. Ispirata a classiche ambientazioni come Whole Cake Island ed Egghead, ogni configurazione del ristorante potrà attirare personaggi diversi e trasformare i visitatori in clienti abituali.