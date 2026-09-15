One Piece: Grand Gourmet si mostra in un nuovo trailer con gameplay

In questa storia originale, una misteriosa versione del leggendario ristorante marittimo Baratie appare improvvisamente, danneggiando la reputazione del famoso locale con piatti troppo costosi e un servizio deludente. Di fronte alla crisi, Luffy e Sanji decidono di prendere in mano la situazione aprendo Baratie Numero Due, dove i giocatori assumono il ruolo di un membro dello staff incaricato di riscattare la reputazione del ristorante.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il gameplay di One Piece: Grand Gourmet , la nuova avventura gestionale a base di ristoranti e pirati , ambientata nel mondo di One Piece.

Pirati e cucina

Nel nuovo trailer riportato qui sotto possiamo vedere qualcosa sul gameplay e le situazioni di gioco, mettendo in scena la varietà di attività in cui i giocatori-ristoratori possono trovarsi coinvolti.

Ci si trova a raccogliere ingredienti, scoprire ricette e collaborare con Sanji per creare piatti completamente nuovi, con i possessori del Frutto del Diavolo che occasionalmente danno una mano in cucina.

I pasti completati possono poi essere personalizzati con decorazioni e varie opzioni in termini di presentazione, permettendo così di creare menu unici su misura.

Oltre alla cucina vera e propria, i giocatori possono progettare e personalizzare il ristorante stesso con oltre 200 oggetti d'arredamento, creando interni variegati e magari ispirati a luoghi iconici e personaggi dell'universo di One Piece.

Nella progressione del gioco ci troviamo ad espandere il ristorante e raccogliere ulteriori collaboratori e compagni, affrontando richieste e sfide sempre più impegnative. One Piece: Grand Gourmet è il gioco di cucina per i fan del manga che è stato presentato lo scorso giugno e ha la data di uscita fissata per il 23 ottobre 2026 su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, App Store e Google Play.