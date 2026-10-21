Oppo Find X10 e Find X10 Pro Max hanno meno RAM dell'X9: ecco specifiche complete e prezzi in Italia

Il produttore cinese ha sviluppato il comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad e sfrutta il LUMO True Image Engine, un sistema di elaborazione progettato per preservare colori, tonalità e dettagli senza ricorrere a un'elaborazione eccessivamente aggressiva. La serie debutta inoltre con ColorOS 17, basato su nuove ottimizzazioni delle prestazioni e strumenti IA integrati nel sistema operativo.

Oppo ha presentato oggi la nuova serie Find X10 , composta dai modelli Find X10 e Find X10 Pro Max, con l'obiettivo di migliorare soprattutto la fotografia e la registrazione video. Il modello più avanzato introduce un sistema con tre fotocamere posteriori da 200 MP, mentre entrambi gli smartphone puntano su display ad alta frequenza di aggiornamento, batterie capienti e nuove funzioni di intelligenza artificiale.

Fotocamere fino a 200 MP con Hasselblad

Find X10 adotta un sistema fotografico Dual 200 MP, mentre Find X10 Pro Max porta la risoluzione a 200 MP su tutte e tre le fotocamere posteriori. Sul modello Pro Max, il sensore principale è un Samsung ISOCELL HPC da 1/1,28 pollici, sviluppato congiuntamente da OPPO e Samsung e dotato della tecnologia DeepPix. La fotocamera ultra-grandangolare da 200 MP utilizza invece un sensore da 1/1,56 pollici, autofocus e un campo visivo di 124 gradi. Completa il comparto un teleobiettivo da 200 MP con apertura f/2.1 e distanza minima di messa a fuoco di 10 cm, utilizzabile anche per gli scatti telemacro.

Il sistema delle camere di Oppo Find X10 Pro Max

La serie introduce una modalità di acquisizione predefinita a 26 MP, pensata per conservare più dettagli rispetto ai tradizionali scatti a 12 MP senza generare file troppo pesanti. Per sfruttare la risoluzione completa è disponibile la modalità Hasselblad Hi-Res, con acquisizione a 50 o 200 MP sulle fotocamere compatibili. Un teleconverter Hasselblad opzionale offre inoltre un ingrandimento ottico di 3,28x.

L'elaborazione LUMO True Image Engine punta a una resa più naturale delle immagini, con particolare attenzione alla riproduzione dei colori in condizioni di luce complesse, alla conservazione delle ombre e delle alte luci e alla riduzione dell'eccesso di nitidezza e della ricostruzione artificiale dei dettagli. Lato video, Find X10 registra in 4K a 60 fps con tutte le fotocamere posteriori, mentre quelle principale e teleobiettivo supportano anche il 4K a 120 fps e l'8K a 30 fps.

Find X10 Pro Max estende queste possibilità a tutte e tre le fotocamere da 200 MP. OPPO dichiara inoltre una gamma dinamica fino a 17 stop per il sensore principale, grazie alla tecnologia DeepPix. Entrambi i modelli supportano Dolby Vision e il formato O-Log2 certificato ACES. Per la prima volta su uno smartphone Oppo arriva anche la registrazione Open Gate, che sfrutta una porzione più ampia del sensore per offrire maggiore libertà nel ritaglio e nella scelta del formato durante il montaggio. La collaborazione con Blackmagic Design porta alcune di queste funzioni nell'app Blackmagic Camera.

Per Find X10 Pro Max è previsto anche un Creator Kit sviluppato con Tilta Khronos, che comprende impugnatura aggiuntiva, adattatore per filtri da 67 mm, supporto per il teleconverter e ventola di raffreddamento attiva. La collaborazione con Meta mira invece a preservare la qualità dei video durante la pubblicazione su Instagram.

I due smartphone adottano un design con struttura in vetro scolpito e modulo fotografico integrato. Find X10 sarà disponibile nei colori Glacier Blue, Glow Coral e Mist Grey, mentre Find X10 Pro Max arriverà nelle varianti Titanium Grey e Luna White. La protezione comprende le certificazioni IP66, IP68 e IP69 contro acqua e polvere, oltre alla certificazione SGS Five-Star Drop Resistance per la resistenza alle cadute.

Find X10 integra un display da 6,59 pollici, mentre il Pro Max sale a 6,78 pollici. Entrambi utilizzano pannelli LTPO con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz, luminosità di picco dichiarata di 3.600 nit e supporto Dolby Vision. La luminosità può scendere fino a 1 nit e il dimming PWM raggiunge i 3.840 Hz. OPPO dichiara inoltre il supporto allo spazio colore BT.2020, più ampio del DCI-P3, grazie a una nuova generazione di materiali OLED emissivi.

Le piattaforme hardware sono differenti: Find X10 utilizza il MediaTek Dimensity 9600M a 3 nm, mentre Find X10 Pro Max adotta il Dimensity 9600 Pro a 2 nm. Entrambi sono dotati di un sistema di raffreddamento a camera di vapore. Entrambi i modelli integrano batterie al silicio-carbonio fino a 7.150 mAh, con ricarica cablata SUPERVOOC da 80 W e wireless AIRVOOC da 50 W.

A bordo debutta ColorOS 17, che introduce miglioramenti all'interfaccia e alla gestione delle risorse. Secondo OPPO, rispetto a ColorOS 16 la stabilità nell'apertura delle applicazioni migliora del 55%, il caricamento iniziale delle miniature nella Galleria è fino al 50% più veloce e il sistema può mantenere attive in background oltre il 25% di applicazioni in più. Il tutto mentre la RAM scende a 12GB dai 16GB dei Find X9. Tra le nuove funzioni IA figura AI Mind Pilot con Agent Mode, sviluppato in collaborazione con Manus, che può lavorare con foto e file presenti sul dispositivo e coordinare più passaggi per attività come organizzare documenti, pianificare viaggi e creare presentazioni. AI Photo Agent permette invece di modificare le immagini tramite istruzioni in linguaggio naturale e applicare stili cromatici partendo da fotografie di riferimento. OPPO dichiara inoltre nuove funzioni di sicurezza, tra cui AI Call Guard per individuare potenziali segnali di frode durante le chiamate.